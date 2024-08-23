Различные агенты секретной службы были уволены после предполагаемого заговора с участием убийства президента Трампа, как сообщают американские СМИ.

13 июля в Батлере, Пенсильвания, все еще расследуются события, об этом сообщил представитель Секретной службы Энтони Гуигульми. "Мы изучаем методы, процедуры и влияния, которые привели к этой оперативной ошибке".

Дональд Трамп чудом избежал смерти во время своего митинга 13 июля, когда пуля едва не задела его правое ухо. К сожалению, один из присутствующих погиб, а двое других получили серьезные ранения. Подозреваемый в нападении, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был убит пулей снайпера Секретной службы.

В результате директор Секретной службы Кимберли Чиатл подала в отставку из-за попытки убийства Трампа и, казалось, неспособности агентства обеспечить адекватную защиту. Секретная служба несет ответственность за охрану действующих и бывших американских президентов.

После попытки убийства Дональда Трампа на митинге прозвучали призывы к тщательному расследованию мер безопасности. Несмотря на инцидент, Трамп продолжил свои предвыборные митинги, продемонстрировав свою стойкость.

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