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Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе

После возобновления переговоров о régimen de alto el fuego в секторе Газа в Катаре давление на Израиль растет. 'Риск эскалации ситуации возрастает', заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лами tecnical недоступно переводимая на русскую транслитерация, во время своего визита в Израиль в...

 and  Vladimir Milov
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Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе

Ламми и французский министр иностранных дел Стефан Сежурне встретились с Кацем в Иерусалиме. "В случае иранской атаки мы ожидаем, что США и возглавляемая ими коалиция не только присоединятся к обороне Израиля, но и нанесут удары по важным целям в Иране", - сказал Кац после встречи, сообщили в его офисе. Израиль ждет, что Франция и Великобритания "публично и ясно передадут Ирану, что нападение на Израиль запрещено".

Переговоры о прекращении огня в полосе Газа и освобождении израильских заложников, удерживаемых там, возобновились в Дохе, Катар, в четверг под посредничеством США, Египта и Катара. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби описал это как "обещающее начало", но добавил, что еще много работы предстоит сделать.

Напряженность в Ближнем Востоке усилилась в последнее время. Иран и ливанская шиитская милиция "Хезболла" угрожали Израилю после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хание в Тегеране и военного лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. ХАМАС и Иран обвиняют Израиль в обоих нападениях. В ответ на угрозу эскалации главный союзник Израиля, США, усилил военное присутствие в регионе.

Президент США Джо Байден надеялся, что соглашение о прекращении огня в полосе Газа также может удержать Иран от нападения на Израиль и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

Представитель ХАМАС Осма Хамдан сказал, что радикальная исламская палестинская организация не участвовала в четверговых переговорах. Однако она готова присоединиться к косвенным переговорам, если будут новые гарантии Израиля. ХАМАС хочет видеть реализованный план прекращения огня, представленный Байденом в конце мая.

Многоплановый план Байдена является основой для возобновленных переговоров. Он изначально предусматривает шестинедельное прекращение огня, которое может быть продлено для переговоров о постоянном прекращении военных действий. Он также предусматривает вывод израильской армии из населенных районов полосы Газа и обмен израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных.

Война в полосе Газа была спровоцирована беспрецедентной широкомасштабной атакой радикальной исламской палестинской организации ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, в полосе Газа погибли 1198 человек и были похищены 251 человек.

С тех пор Израиль проводит широкомасштабные военные операции в полосе Газа. По данным контролируемого ХАМАСом министерства здравоохранения, которые нельзя независимо проверить, более 40 000 человек погибли там до сих пор.

После обнаружения вируса полиомиелита в полосе Газа в июле ООН призвала воюющие стороны соблюдать однодневное гуманитарное перемирие для вакцинации более 500 000 детей против высокоинфекционного вируса. Организации ООН будут вводить полиовакцину типа 2 около 640 000 детей в возрасте до 10 лет с конца августа, объявило Всемирное здравоохранение в Женеве. Без гуманитарных пауз кампания была бы невозможна, добавили они.

Израиль призывает Францию и Великобританию внести свой вклад в сообщение о сдерживании нападения на Израиль, подчеркивая важность ясной и публичной коммуникации. По мере продолжения переговоров о прекращении огня в полосе Газа растет признание того, что прекращение огня потенциально может смягчить будущую иранскую агрессию против Израиля.

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