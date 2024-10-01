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Расторжение членства в спортзале в установленные сроки

 and  Viktoriya Miller
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Многие члены фитнес-центров поддерживают активные членства, несмотря на то, что их первоначальное...
Многие члены фитнес-центров поддерживают активные членства, несмотря на то, что их первоначальное ristva Smy6 beatsiy6li.￾

Расторжение членства в спортзале в установленные сроки

Если у вас есть старый контракт на членство в фитнес-центре и вы рассматриваете возможность отмены, сейчас может быть идеальное время из-за продленных периодов отмены. Советы эксперта, на что обратить внимание.

Многие люди вдохновляются на подписку на членство в фитнес-центре в начале года, и многие делают это в январе или феврале, как говорит Оливер Бюттлер из Центра консультаций по потреблению в Баден-Вюртемберге. Если вы подписались таким образом в 2022 году или раньше, вы все еще можете быть связаны более длительными периодами отмены, как правило, три месяца.

Любой, кто находится в такой ситуации и хочет отказаться от своей подписки на фитнес-центр, должен серьезно подумать об отмене, советует эксперт по потреблению. В противном случае контракт просто продолжит действие, обычно продлеваясь на максимально допустимый срок в 12 месяцев.

Изменения после марта 2022 года

Все контракты, подписанные до 1 марта 2022 года, подчиняются этому правилу. С тех пор были введены новые правила: контракт теперь бессрочен, но имеет период отмены один месяц. Это относится к контрактам на фитнес и в целом.

Представители потребителей советуют тем, у кого есть старые контракты, которые уже могут быть в режиме автоматического продления. "Есть множество 'забытых членов' в фитнес-центрах, которые, возможно, упустили из виду отмену", - говорит Оливер Бюттлер. Если дата окончания вашего контракта в январе, сейчас время действовать.

Правильный процесс отмены

Чтобы облегчить отмену, Бюттлер советует использовать зарегистрированную почтовую службу вместо электронной почты или отмены лично в фитнес-центре. Это надежный способ в случае споров. Примечание: если фитнес-центр позволяет подписывать контракт онлайн, он также должен позволять отменять его онлайн, в том числе те, которые были подписаны офлайн.

Фитнес-центры должны иметь кнопку "отменить контракт". Это часто трудно найти, обычно в самом низу главной страницы. "Вы обычно найдете его в самом низу страницы", - говорит Оливер Бюттлер. Вам должно быть отправлено подтверждение отмены сразу.

Особые права на отмену

Тем не менее, если нет такой кнопки, несмотря на возможность подписания контракта онлайн, у клиентов есть специальное право на отмену. "Я могу выйти из контракта немедленно в такой ситуации", - говорит Бюттлер. В этом случае вы можете написать письмо об отмене и сослаться на это право.

Несмотря на то, что у вас есть членство в фитнес-центре с более длительными периодами отмены, сосредоточение внимания на улучшении своей физической формы дома в это время может быть полезным. С новыми правилами, введенными после марта 2022 года, контракты на фитнес-центры теперь имеют период отмены один месяц, что дает членам больше гибкости.

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