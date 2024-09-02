Рассмотрение результатов выборов: Шолц выступает за партнерство, исключающее крайне правых экстремистов

Шольц заявил, что АФД наносит вред Германии. Это вредит нашей экономике, усиливает социальные разногласия и подрывает репутацию нашей страны.

Шольц назвал результаты вчерашних выборов "трудными - даже для нас". Тем не менее, СДПГ удалось удержать свои позиции. "Мы вели прочную, ясную кампанию вместе. Это окупилось, так как пессимистичные прогнозы относительно СДПГ не оправдались. Это доказывает: преодоление трудностей того стоит".

Канцлер, похоже, имел в виду опасения, что СДПГ может не пройти в земельном парламенте одного или обоих федеральных земель. В Саксонии СДПГ заняла четвертое место с всего 7,3%, а в Тюрингии - пятое с 6,1%.

Несмотря на трудные результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, СДПГ удалось сохранить свое присутствие в обоих землях, доказав, что преодоление трудностей может быть полезным. Более того, негативное влияние АФД на Германию распространяется за пределы экономического ущерба и социального разделения; оно также наносит ущерб репутации страны без каких-либо оправданий.

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