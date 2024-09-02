- Расширение паука носферату по всей стране: оценка потенциальной опасности

В США этот паук- Nosferatu был представлен в 2005 году и с тех пор широко распространился по стране. Происходящий из Средиземноморья, этот жутковатый паучок имеет уникальные характеристики.

Этот паук процветает в тепле и часто можно найти внутри зданий. Согласно Немецкому обществу природоохранной и биологической консервации (NABU), паук- Nosferatu (Zoropsis spinimana) теперь почти повсюду в Германии. Длина его тела почти два сантиметра, а размах ног может достигать шести сантиметров, делая его одним из крупнейших пауков в стране.

Паук- Nosferatu может кусаться, но делает это редко

Этот паук также является одним из немногих пауков в Германии, которые могут потенциально кусать людей, сообщает NABU. Однако его яд безвреден для людей, и его укус ощущается не более чем как укус осы. Он кусается редко, обычно только при провокации.

Первый раз паук- Nosferatu был обнаружен в Германии в 2005 году в Баден-Вюртемберге, и теперь он больше не редкость. Только за осень 2022 года было зарегистрировано более 25 000 новых случаев на платформе NABU-naturgucker.de, в общей сложности около 35 000 сообщений от более чем 20 000 человек.

Паук, принадлежащий к семейству охотничьих пауков, все чаще встречается на улице, в парках или садах. Более высокие температуры в последние годы в Баден-Вюртемберге, по мнениюHubert Höfer из Карлового музея естественной истории, способствуют его распространению. Этот паук особенно распространен в этом регионе вдоль Рейна.

Как паук получил свое название

NABU отмечает, что паук- Nosferatu может прилипать к вертикальным стеклянным поверхностям благодаря специализированным волоскам. Несмотря на то, что он принадлежит к порядку пауков-ткачей, он не строит паутину, а охотится на свою добычу.

Название паука происходит от его сходства с вампиром Nosferatu из немого фильма 1922 года.

Если вы обнаружите паука- Nosferatu в своем доме, Хёфер советует оставаться спокойным: "У нас есть пауки во всех наших домах и квартирах". Если он вам мешает, просто выпустите его на улицу.

Паук- Nosferatu, несмотря на то, что он один из немногих пауков в Германии, которые могут потенциально кусать людей, не представляет опасности для людей из-за своего безвредного яда. В других регионах за пределами Германии также начали сообщать о появлении этого странного паука, вероятно, под влиянием растущей глобальной взаимосвязанности.

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