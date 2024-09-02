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Распространение ложной информации о попкосе

После пандемии COVID-19 противникстаторов перенесли свой фокус на оспу, включив ее в свою веру. На социальных сетях распространяется ложная информация о болезни, повторяя устаревшие небылицы.

 and  Elizabeth Wells
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Различные вспышки оспы обезьян в Африке и потенциально опасный новый вариант представляют угрозу...
Различные вспышки оспы обезьян в Африке и потенциально опасный новый вариант представляют угрозу для глобальной salud seguridad.

Неверная информация, непроверенные факты или распространение лжи - Распространение ложной информации о попкосе

В этот раз не COVID-19 сеет хаос, а оспа обезьян. В некоторых кругах социальных сетей распространяются слухи со скоростью лесного пожара, и знакомые теории заговора из эпохи COVID-19 теперь применяются к этому заболеванию, ранее известному как 'Аffenпocken'.

Хотя коронавирус почти исчез из нашей повседневной жизни в Германии, дезинформация о COVID-19 в основном циркулирует в определенных онлайн-группах. С другой стороны, недавно на платформах, таких как Facebook, X, TikTok, Telegram и других, стали широко распространены ложные утверждения об оспе обезьян.

По словам Миро Дитриха из Центра мониторинга, анализа и стратегии (ЦЕМАС), дискуссии об оспе обезьян также можно найти в ультраправых и конспирологических каналах Telegram. Анализ около 5000 Telegram-каналов и групп в середине августа показал, что ключевые слова "Аffenпocken" или "оспа обезьян" упоминались часто.

Вводящая в заблуждение картинка ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно объявила "международную медицинскую чрезвычайную ситуацию" в связи с увеличением распространения определенного штамма вируса оспы обезьян (клада Ib) в Африке. Это решение было направлено на повышение бдительности среди глобальных властей.

Однако в Интернете распространялось вводящее в заблуждение утверждение, что ВОЗ одновременно приказала правительствам готовиться к новым масштабным карантинам. Это неверно, и такого распоряжения не было: международная организация не имеет такой власти и способностей. "Только сами страны имеют суверенитет для принятия решений и мер по здоровью своего населения", - объясняет представитель ВОЗ Тарик Ясаревич агентству ДПА.

Нарратив о чрезмерной власти ВОЗ стал популярным в последнее время, особенно во время пандемии COVID-19 - и тогда он был столь же ложным, как и сейчас.

COVID-19, оспа обезьян, дезинформация

Кажется, что ложные утверждения из пандемии напрямую переносятся на оспу обезьян. По словам эксперта ЦЕМАС Дитриха, "идеологи заговора все еще могут достучаться до людей, но интерес существенно снизился до определенной группы".

"Если появляется новое заболевание и есть вакцина от него, оно естественным образом вписывается в ту же самую историю", - добавляет Дитрих. "Для идеологов заговора не имеет значения, насколько опасна оспа обезьян, как она передается или какая вакцина помогает против нее".

Стоит отметить, что оба вируса сильно отличаются друг от друга. Основной путь передачи обоих вирусов сильно различается. В то время как Sars-Cov-2 передается в основном через мелкие капли в воздухе, основным путем передачи оспы обезьян является кожный контакт.

Это в основном касается тесного кожного контакта во время секса или тесных объятий, массажа и поцелуев. Риск заражения особенно высок среди тех, у кого есть сыпь, раны или корочки.

Согласно данным RKI, на данный момент (по состоянию на 31.8.) не зарегистрировано подтвержденных случаев Mpox с кладом I в Германии, что, как считается, вызывает более тяжелое заболевание, чем ранее циркулировавший штамм вируса (клада IIb). По данным RKI, в Германии зарегистрировано около 3800 случаев клада IIb, из которых около 3700 приходится на период с раннего лета до осени 2022 года.

"Оспа обезьян не является новым COVID", - четко заявил директор ВОЗ по ЕвропеHans Kluge в середине августа в Женеве. На вопрос о возможных карантинах, подобных тем, которые были во время пандемии COVID, он ответил: "Нет". ВОЗ также не рекомендует носить маски.

Кроме того, вакцины против оспы обезьян уже Exist, но дезинформация продолжает распространяться в социальных сетях. "Основная проблема в том, что многие люди, которые отказывались от вакцинации во время пандемии, на самом деле не заботились о конкретных последствиях вакцинации", - говорит Дитрих.

Оспа обезьян может поражать любого, а не только гомосексуалов.

Некоторые люди отрицают существование оспы обезьян, в то время как другие преуменьшают ее опасность. Другие не отрицают диагноз, но осуждают тех, кто им болен, как грешных. Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что оспа обезьян является исключительно половым заболеванием между мужчинами. Ранее подобная стигматизация существовала в отношении ВИЧ/СПИДа.

В Германии, на данный момент, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, были особенно подвержены кладу IIb. Однако пол не играет никакой роли в заражении, и оно возможно при гетеросексуальном сексуальном контакте или другом тесном контакте с человеком. В Африке женщины страдают выкидышами, и многие дети особенно страдают от клада I.

"Мы видим в ультраправой сцене, что гомосексуальность приравнивается к извращению и аморальности", - объясняет Дитрих. "Тогда говорят: 'Вот, они приносят вам заболевания'".

Будьте осторожны при поиске сомнительных теорий в Интернете.

Непроверенные утверждения, циркулирующие на социальных платформах, в основном имеют более высокий потенциал для распространения дезинформации. Функционирование социальных сетей усугубляет эту проблему - непрерывно адаптируясь к онлайн-следованию пользователей, они выдают контент, соответствующий ранее поддерживаемым убеждениям, тем самым создавая эхо-камеры или ограниченные точки зрения. Эти безопасные зоны или пузыри усиливают убеждение в том, что определенная точка зрения является правильной, в то время как противоположные точки зрения остаются без внимания.

[ВОЗ, Вопросы и ответы о Mpox, Научные услуги немецкого бундестага о договоре ВОЗ о пандемии, RKI о вакцинах против Mpox, Директор ВОЗ по Европе Клуге о Mpox]

Я не уверен в утверждении, что ВОЗ приказала правительствам готовиться к новым масштабным карантинам из-за оспы обезьян.

Несмотря на существенные различия между COVID-19 и оспой обезьян, теории заговора применяются к оспе обезьян, подобно тому, как это было во время эпохи COVID-19.

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