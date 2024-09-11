Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиМКС

"Ранние утренние мероприятия команды полярного рассвета"

Полярная Заря достигла своего первоначального вербального рубежа в своем эксклюзивном космическом путешествии, скоро перед ней встанет хрупко-трудная фаза.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
РакетаFalcon-9 устремилась в разные стороны, достигнув невероятных высот.
РакетаFalcon-9 устремилась в разные стороны, достигнув невероятных высот.

- "Ранние утренние мероприятия команды полярного рассвета"

Свершилось! Следующая остановка: прогулки в открытом космосе в недавно развернутых скафандрах для частных астронавтов миссии "Полярная заря". SpaceX объявило, что команда попытается выйти из Crew Dragon в четверг, в 8:23 по центральноевропейскому летнему времени. Есть запасной вариант на 13-е число в то же время, если понадобится.

Джаред Айзекман и Сара Гиллис каждый проведут около 20 минут вне корабля, пристегнутые к лестнице с помощью петель для ног, в отличие от выхода в открытый космос на Международной космической станции (МКС). Они будут получать кислород через трубку, а не из встроенного в скафандр баллона, как на МКС.

Еще одно отличие в том, что Crew Dragon не имеет люка для выхода, в отличие от МКС. Это означает, что остальные астронавты, находящиеся в капсуле, также должны надеть свои скафандры SpaceX, чтобы защититься от вакуума космоса и дефицита кислорода внутри кабины.

Экипаж в настоящее время проходит процедуру "предварительного дыхания", чтобы постепенно удалить азот из крови, предотвращая образование пузырьков газа в тканях и крови из-за изменений давления. Эта "первая коммерческая прогулка в открытом космосе", как описано на сайте проекта, обещает лучшую мобильность, чем предыдущие скафандры, а также 3D-печатный шлем с дисплеем, камеру и новые материалы для лучшей терморегуляции в ледяном вакууме космоса.

За пределами МКС

Через несколько часов после запуска во вторник этот частный космический полет достиг своей максимальной высоты в 1400 километров над Землей, согласно данным сервиса X SpaceX. Это самое дальнее расстояние от Земли, на котором находились люди со времен последних миссий "Аполлон" на Луну в начале 1970-х годов. МКС находится на высоте примерно 400 километров.

Миллиардер-энтузиаст Айзекман руководит четырехдневной миссией в сотрудничестве с основателем SpaceX Илоном Маском, который остается на Земле. Айзекмана сопровождают Кидд Потит, Сара Гиллис и Анна Мено в Crew Dragon, запущенном в космос с космодрома Кеннеди в Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Частные астронавты миссии "Полярная заря", в том числе Джаред Айзекман и Сара Гиллис, совершат свои прогулки в открытом космосе за пределами Crew Dragon, превзойдя возможности МКС. В отличие от выхода в открытый космос на МКС, они будут пристегнуты к лестнице и использовать трубку для дыхания.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно