- "Ранние утренние мероприятия команды полярного рассвета"

Свершилось! Следующая остановка: прогулки в открытом космосе в недавно развернутых скафандрах для частных астронавтов миссии "Полярная заря". SpaceX объявило, что команда попытается выйти из Crew Dragon в четверг, в 8:23 по центральноевропейскому летнему времени. Есть запасной вариант на 13-е число в то же время, если понадобится.

Джаред Айзекман и Сара Гиллис каждый проведут около 20 минут вне корабля, пристегнутые к лестнице с помощью петель для ног, в отличие от выхода в открытый космос на Международной космической станции (МКС). Они будут получать кислород через трубку, а не из встроенного в скафандр баллона, как на МКС.

Еще одно отличие в том, что Crew Dragon не имеет люка для выхода, в отличие от МКС. Это означает, что остальные астронавты, находящиеся в капсуле, также должны надеть свои скафандры SpaceX, чтобы защититься от вакуума космоса и дефицита кислорода внутри кабины.

Экипаж в настоящее время проходит процедуру "предварительного дыхания", чтобы постепенно удалить азот из крови, предотвращая образование пузырьков газа в тканях и крови из-за изменений давления. Эта "первая коммерческая прогулка в открытом космосе", как описано на сайте проекта, обещает лучшую мобильность, чем предыдущие скафандры, а также 3D-печатный шлем с дисплеем, камеру и новые материалы для лучшей терморегуляции в ледяном вакууме космоса.

За пределами МКС

Через несколько часов после запуска во вторник этот частный космический полет достиг своей максимальной высоты в 1400 километров над Землей, согласно данным сервиса X SpaceX. Это самое дальнее расстояние от Земли, на котором находились люди со времен последних миссий "Аполлон" на Луну в начале 1970-х годов. МКС находится на высоте примерно 400 километров.

Миллиардер-энтузиаст Айзекман руководит четырехдневной миссией в сотрудничестве с основателем SpaceX Илоном Маском, который остается на Земле. Айзекмана сопровождают Кидд Потит, Сара Гиллис и Анна Мено в Crew Dragon, запущенном в космос с космодрома Кеннеди в Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Частные астронавты миссии "Полярная заря", в том числе Джаред Айзекман и Сара Гиллис, совершат свои прогулки в открытом космосе за пределами Crew Dragon, превзойдя возможности МКС. В отличие от выхода в открытый космос на МКС, они будут пристегнуты к лестнице и использовать трубку для дыхания.

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