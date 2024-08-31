Ранее Орган выдвинул несколько предложений по повышению качества данных, которые он распространяет.

Сёдер выразил своё мнение в интервью газете, заявив: "Концепцию индивидуальных прав на убежище необходимо пересмотреть". Германия имеет право решать, кто въезжает в страну, объяснил он, "не все имеют на это право". Он добавил: "Мы сможем определить, где можно предоставить помощь и интеграцию, а также кто необходим на рынке труда".

Также Сёдер прокомментировал недавнее нападение в Солingen, в результате которого погибли трое человек и были ранены несколько других. Подозреваемый, 26-летний сириец, был задержан. Федеральная прокуратура подозревает, что у него есть исламистский мотив.

Этот инцидент вызвал дискуссию о депортациях и запрете ножей. В ответ федеральное правительство предложило пакет безопасности, включающий ужесточение закона о оружии, более жесткие меры против насильственного исламизма и строже исполнение законов о проживании и убежище. В следующий вторник правительство Германии встретится с землями и союзами, чтобы обсудить реализацию и осуществимость этих мер.

По словам Сёдера, текущие решения - "шаг в правильном направлении", но "далеко от достаточных". Он подчеркнул необходимость "всеобъемлющего решения", которое включает отказы на границе, соглашения о репатриации с странами происхождения и расширение списка безопасных стран происхождения. При этом, преимущества для отказавшихся в убежище должны быть сведены к "минимальному уровню".

В ответ от правящих партий последовала быстрая реакция. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert заявил: "Сёдер пытается вмешаться в нашу Конституцию, несмотря на явно выраженный отказ Мерца несколько дней назад". Кюhnert призвал к "разуму и балансу" в дебатах о безопасности и потребовал улучшений в немецкой политике убежища.

Заместитель председателя фракции "Зеленых" Одришс назвал действия Сёдера "неответственными" и обвинил его в "популизме". "Безопасность Германии - наш приоритет", - сказал Одришс, критикуя Сёдера за стремление к личной популярности. Заместитель председателя ФДП Вольфганг Кубицки назвал это "типичной баварской иллюзией".

Между тем, глава Ассоциации городов и общин Андре Бергхергер заявил, что ежегодно требуются дополнительные бюджетные ассигнования в размере не менее 100 миллионов евро для усиления возможностей федеральной полиции и улучшения их реакции. "У Бундестага скоро состоятся важные бюджетные переговоры", - объяснил Бергхергер. "Депутаты должны сделать приоритетом безопасность, особенно после инцидента в Солingen".

Бергхергер также призвал к увеличению наблюдения с помощью распознавания лиц. "Видеонаблюдение с распознаванием лиц - эффективный инструмент для отслеживания преступников", - сказал он. "Это могло бы оказаться полезным для идентификации подозреваемых во время важных событий и потенциально предотвратить будущие инциденты".

Наконец, Каритас предупредила о возможных негативных последствиях для беженцев. "Наши службы миграции Каритас сообщили газетам RND, что недавние события и дебаты вызвали чувство небезопасности у беженцев", - заявила президент Каритас Ева Велскоп-Деффаа. "Они беспокоятся о дискриминации и риске религиозно или расистски мотивированного насилия в Германии". Она подчеркнула важность сохранения социальной гармонии в Германии, чтобы действия отдельных преступников не привели к широкомасштабному социальному конфликту.

В ответ на вопрос о своей позиции по индивидуальным правам Сёдер сказал: "- Я не призываю к отмене прав на убежище, но считаю, что их необходимо пересмотреть и правильно управлять". При обсуждении инцидента в Солingen Сёдер предостерег: "- Я не виню всех беженцев или мигрантов за действия нескольких, но мы должны решить проблемы и гарантировать нашу безопасность".

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