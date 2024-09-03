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Рамелов вновь предлагает поддержать администрацию под руководством ХДС в Тюрингии.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Бодо Рамелов, справа, и Марио Войгт (оба упомянутые)
Бодо Рамелов, справа, и Марио Войгт (оба упомянутые)

Рамелов вновь предлагает поддержать администрацию под руководством ХДС в Тюрингии.

После выборов в Тюрингии создание правительства оказалось длительным процессом из-за сложных сценариев большинства. Впервые на выборах в ландтаг партия AfD, признанная domestic intelligence agency правой экстремистской, стала доминирующей силой. Однако все другие партии отказываются входить в коалицию с AfD.

Внимание теперь переключается на создание администрации во главе с ХДС с участием Сахры Wagenknecht (BSW). В понедельник вечером ландтаг ХДС в Эрфурте принял решение начать предварительные переговоры со SPD и BSW. Эти беседы пока не являются предварительными.

Генеральный секретарь ХДС Кристиан Herrgott заявил, что процесс, скорее всего, займет некоторое время. BSW хочет вести диалог "со всеми демократическими партиями". Первые даты встреч пока не были объявлены.

Возможный альянс из трех партий ХДС, BSW и SPD будет на один голос меньше большинства. Альянс ХДС, BSW и Левых обеспечит большинство, хотя это маловероятно из-за продолжающегося отказа ХДС от сотрудничества с AfD и Левыми. Таким образом, правительство меньшинства во главе с ХДС является возможным вариантом.

Ремель сказал "Der Spiegel", что во время кампании он выразил свою неготовность выступать за правительство меньшинства в Тюрингии и подчеркнул необходимость демократического большинства в парламенте. Ремель сам возглавлял правительство красных-зеленых в прошлом, которое опиралось на голоса ХДС для принятия законов в ландтаге. Когда ему напомнили, что ХДС, BSW и SPD будут на один голос меньше большинства, Ремель ответил: "Есть один голос прямо перед вами".

Ремель также призвал ХДС сотрудничать с Левыми. Он сказал "Zeit Online" о динамике большинства после выборов: "Если ХДС избавится от своей исключительной позиции и сотрудничает с нами, левыми, демократические партии не окажутся в тупике".

СПД пригласили на предварительные переговоры в ландтаг ХДС в Эрфурте, так как они рассматривают возможность создания потенциального альянса из трех партий с ХДС и BSW. Тем не менее, создание правительства с демократическим большинством по-прежнему остается вызовом, так как альянс из трех партий СПД, ХДС и BSW будет на один голос меньше большинства.

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