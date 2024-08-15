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Пытаешься избежать толпы слонов?

Сейчас в индийском штате Ассам есть мобильное приложение, которое предупреждает жителей о приближении стад слонов, чтобы снизить риск катастрофических столкновений.

 and  Ksenia Johnson
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Большие стада диких слонов - обычное зрелище в сельских районах Ассама.
Большие стада диких слонов - обычное зрелище в сельских районах Ассама.

Пытаешься избежать толпы слонов?

Согласно различным оценкам, такие конфликты в штате привели к гибели более 200 слонов и 400 человек с 2017 по 2022 год, согласно данным Аараняка, местной группы по сохранению природы, разработавшей «Хаати Апп» или «Слоновый Апп» в сотрудничестве с правительством Ассама.

Приложение предназначено для предупреждения жителей и farmers об approche диких слонов к человеческим поселениям, чтобы помочь людям избежать опасных встреч.

«Под влиянием сочетания роста населения и бедности человек расширяет свои границы, в то время как животные обнаруживают, что их джунгли сокращаются», - сказал Аараняк, что на санскрите означает «принадлежащий лесу».

Ассам является домом для более чем 5000 диких слонов, что является вторым по величине числом в стране после Кералы на юго-западном конце Индии, в которой их около 6000, согласно отчету Министерства окружающей среды, лесов и изменения климата за 2017 год.

Менее 50000 азиатских слонов осталось в мире, и они классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения в Красном списке МСОП.

В то время как Индия имеет более 100 национальных парков и около 30 слоновьих резерватов, многие из этих животных теряют свои естественные места обитания из-за увеличения сельского хозяйства и человеческой деятельности, как неоднократно предупреждали группы по сохранению.

Слоны большие и часто передвигаются в группах, и около 500000 семей в Индии ежегодно страдают от набегов слонов на урожай, согласно WWF.

Некоторые farmers прибегают к отстрелу слонов, чтобы защитить свои семьи, так как любая встреча с животными, весящими не менее 5 тонн, может быстро стать смертельной.

В День слона, который выпал на понедельник, премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил усилия правительства по созданию подходящей среды обитания для слонов.

«Для нас в Индии слон связан с нашей культурой и историей, и радостно видеть, что в последние годы их число растет», - сказал Моди в Facebook.

Тем не менее, незаконное проникновение в охраняемые зоны и вырубка лесов для дорог и инфраструктурного развития привели к значительной потере и фрагментации среды обитания слонов, которые являются священными символами в индуизме и буддизме.

Более широкая проблема в Азии

Слоны потеряли почти две трети своей среды обитания в Азии в результате столетий дефорестации и увеличения использования земли человеком для сельского хозяйства и инфраструктуры.

Исследование в журнале Scientific Reports, опубликованное в апреле, показало, что Индия является страной со вторым по величине снижением среды обитания слонов, потеряв 86% подходящей земли между 1700 и 2015 годами. Это уступает только Китаю, который потерял 94% за тот же период.

Азиатский слон обитает в 13 странах по всему континенту, но их лесные и луговые места обитания были эродированы более чем на 64% - это составляет 3,3 миллиона квадратных километров (1,2 миллиона квадратных миль) земли с 1700 года, согласно данным исследователей. Это примерно вдвое больше, чем площадь Аляски.

В мире насчитывается менее 50000 азиатских слонов, из которых более 5000 проживают в Ассаме, что делает его вторым по величине после Кералы в Индии.

Слоны, считающиеся священными символами в индуизме и буддизме, потеряли почти две трети своей среды обитания в Азии, при этом Индия и Китай испытали второе и первое по величине снижение соответственно.

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