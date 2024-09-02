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Проверка распределения мест: администратор выборов проверяет распределение мест на выборах в Саксонии

Организация по надзору за выборами в Саксонии, возглавляемая Мартином Ричтером, изучает распределение мест в ландтаге после последних выборов в воскресенье. По данным онлайн-платформы wahlrecht.de, число мест, подсчитанное Ричтером и его командой, отличается от предварительных результатов...

 and  Michael Bootcampf
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Проверка распределения мест: администратор выборов проверяет распределение мест на выборах в Саксонии

В расчётах, основанных на методе распределения мест по Sainte-Laguë, первоначально использованном на местных выборах в Саксонии в воскресенье, wahlrecht.de указывает на 41 место для ХДС, на одно меньше, чем предварительный результат, сообщённый местной избирательной комиссией в понедельник вечером. Аналогично, расчёты wahlrecht.de подразумевают, что AfD потеряет одно место, в итоге получив 40. С другой стороны, согласно данным wahlrecht.de, Зелёные и СДПГ получат по одному дополнительному месту.

Под руководством Министра-президента Михаэля Креtschmer ХДС вышла победителем на местных выборах в Саксонии в воскресенье, лишь немного опередив AfD. Чтобы сохранить контроль, ХДС придётся сотрудничать с BSW и СДПГ.

В контексте местных выборов в Саксонии результаты показывают, что ХДС под руководством Министра-президента Михаэля Креtschmer будет контролировать 41 место в будущем Ландтаге. Тем не менее, для сохранения своего руководящего положения в Ландтаге Саксонии ХДС, возможно, придётся образовать коалицию с BSW и СДПГ.

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