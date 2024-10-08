Проукраинский российский диссидент погиб в бою с российскими войсками

Лично, Дадин был заключен в тюрьму в России за неоднократные протесты против правительства Владимира Путина, участвуя в многочисленных мирных уличных демонстрациях. Он стал первым человеком, осужденным по новому закону 2014 года, ужесточающему ограничения на публичные собрания и протесты в России, согласно заявлению Международной амнистии.

Он провел два с половиной года в тюрьме, и законодательство, использованное для его преследования, получило известность как "закон Дадина".

Близкий друг и бывший российский политик, ныне живущий в изгнании Илья Пономарев, сообщил о его смерти в понедельник. Пономарев заявил, что Дадин погиб в боях в Харьковской области в выходные дни.

"Ильдар рассматривал Украину как союзника в этой борьбе и верил, что эффективное сопротивление - единственный способ победить путинский режим", - сказал Пономарев CNN, добавив, что Дадин приехал в Украину в июне 2023 года и затем присоединился к Сибирскому батальону Украины и позже к Легиону свободы России, в основном русскоязычной группе, защищающей Украину.

"У него было сильное чувство справедливости, поэтому когда он видел несправедливость - войну, вторжение, гибель невинных жизней - он чувствовал себя обязанным исправить эту несправедливость", - заключил Пономарев.

Легион свободы России подтвердил участие Дадина в своих военных действиях, но отказался комментировать его состояние и статус в понедельник из-за текущих военных операций.

Несколько независимых российских СМИ также сообщили о смерти Дадина в воскресенье.

Дополнительные удары по Украине ночью

Россия продолжала наносить удары по Украине всю ночь, в результате чего погибли четыре человека и не менее 25 получили ранения в результате атак на Донецкую, Харьковскую, Херсонскую и Сумскую области, согласно данным украинских властей.

Украина заявила, что сбила 32 российских дрона и две ракеты за ночь и ранним утром в понедельник.

Кроме того, Украина предотвратила атаку дронов и ракет на свою столицу в понедельник. Это было четвертое нападение России на Киев с начала октября, согласно Сергею Попко, главе военного управления города.

Между тем, Генеральный штаб Украины сообщил о успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированном Россией Крыму, недалеко от Феодосии.

Вскоре после этого Игорь Ткаченко, назначенный Россией глава администрации Феодосии, признал пожар на нефтяном терминале, самом большом в Крыму. В Феодосии было объявлено чрезвычайное положение из-за пожара.

Этот отчет был подготовлен с помощью CNN’s Nathan Hodge.

Противопоставление Дадина правительству Путина в России выходило за пределы его страны, так как он рассматривал Украину как союзника в своей борьбе против путинского режима. Он приехал в Украину в июне 2023 года и присоединился к Легиону свободы России, в основном русскоязычной группе, защищающей Украину, внеся свой вклад в глобальную борьбу против авторитарных режимов в Европе.

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