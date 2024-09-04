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Процесс образования молнии и громкости

 and  Max Becker
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Захватывающее явление: Гром и молния в буре. Раскрытие их первоисточника.
Захватывающее явление: Гром и молния в буре. Раскрытие их первоисточника.

Процесс образования молнии и громкости

Как происходят удары молнии

Удар молнии происходит, когда внутри грозового облака развивается электрическое поле. Внутри облака маленькие ледяные кристаллы становятся положительными, а капли воды — отрицательными. Верхняя, более холодная часть облака заряжается положительно, а нижняя — отрицательно. В конечном итоге, это электричество ищет способ разрядиться, что приводит к удару молнии.

Эта разрядка может нагреть воздух до около 30 000 градусов Цельсия и растянуться на несколько километров. Самый длинный зарегистрированный удар молнии, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), растянулся на 750 километров по США.

Эти электрические разряды могут принимать различные формы, при этом разряды облако-земля являются наиболее опасными. Разряды внутри облака освещают небо, в то время как разряды в воздухе не касаются земли.

Риски ударов молнии

Удары молнии между облаками и землей без дождя поблизости называются сухими ударами молнии. Они особенно опасны, так как часто вызывают лесные пожары, особенно после длительных периодов засухи. В Германии сухая молния может возникнуть, когда система грозы, обычно приносящая дождь, не достигает места удара или приносит лишь незначительное количество осадков.

Для людей удар молнии может подать ток более 100 000 ампер, вызывая ожоги, паралич или даже остановку сердца. Немецкая служба погоды (DWD) рекомендует оставаться внутри прочных зданий или автомобилей во время грозы. Металлический кузов автомобиля позволяет току молнии течь снаружи vehicles, обеспечивая некоторую защиту для пассажиров.

Почему гремит гром

Гром, который мы слышим после удара молнии, вызывается внезапным и насильственным расширением нагретого воздуха в канале молнии. Это быстрое расширение создает ударную волну, которая распространяется наружу, достигает наших ушей и воспринимается как гром.

Если канал молнии перпендикулярен нашей позиции, мы слышим один резкий хлопок. Если канал молнии наклонен, давление волны от разных частей канала молнии достигает наших ушей в разное время, что приводит к протяжному рокоту.

Чтобы оценить расстояние до удара молнии, можно использовать так называемое "правило пяти секунд". Поскольку молния почти мгновенна, а звук распространяется со скоростью около 330 метров в секунду, можно рассчитать расстояние до молнии, считая время между видимым всплеском и звуком грома. Пять секунд соответствуют примерно километру.

Почему воздух пахнет во время летнего дождя

Запах, который наполняет воздух во время летнего дождя, называется петрихо́ром. Это название происходит от древнегреческих слов "петрос" (камень) и "ихор" (жидкость в жилах богов). Когда идет дождь, он поднимает частицы пыли, которые выделяют маслянистый запах, производимый растениями в период засухи. Ветер затем переносит эти молекулы запаха, позволяя нам учуять дождь, прежде чем он достигнет нас.

Это явление может происходить и в прохладные дни, но оно наиболее распространено в летние месяцы. Для этого должна быть немного прогрета земля, объясняет DWD. Это менее вероятно в зимние месяцы.

Во время грозы электрические разряды могут быть опасными, особенно разряды облако-земля, которые представляют наибольшую опасность. Сухие удары молнии, которые происходят между облаками и землей без дождя, особенно известны тем, что вызывают лесные пожары.

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