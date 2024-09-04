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Процесс над предполагаемым "брачным мошенником" в Ростоке продолжается, приговорен к двум с половиной годам тюрьмы.

Ранее директора похоронного бюро признали виновным и приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы районным судом Росток в связи с обвинениями в восьми случаях мошенничества. Приговор был вынесен судом в obsahении Мекленбург - Передняя Померания в среду. 50-летний обвиняемый ранее...

 and  Alex Stellmacher
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Процесс над предполагаемым "брачным мошенником" в Ростоке продолжается, приговорен к двум с половиной годам тюрьмы.

В последнее время власти предъявили обвинение ранее судимому гражданину Германии в неполном покрытии расходов на заказные заказы и покупку дома, произошедшие между февралем 2020 года и мартом 2022 года. Обвиняемый признал вину в рамках досудебного соглашения, в котором максимальное наказание было ограничено двумя годами и одиннадцатью месяцами. Однако приговор еще не вступил в силу.

В мае 2023 года судья приговорил этого человека к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения за мошенничество. Предполагается, что он манипулировал эмоциональным состоянием нескольких женщин, потерявших близких, эксплуатировал их отношения и таким образом получил 230 000 евро. Приговор еще не окончательный, так как подан апелляционный протест. Представитель суда заявил, что апелляция будет рассмотрена осенью в Высшем региональном суде в Ростоке.

Дело было передано в [Управление прокурора] для дальнейшего расследования в связи с тяжестью обвинений в мошенничестве. При вынесении приговора этот человек будет обязан выплатить компенсацию жертвам в качестве части наказания.

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