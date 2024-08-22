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Главные темыНовостиЯ не собираюсь.

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
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Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

Финансовый министр Роберт Хабек (Зелёные) подчеркнул, что в июле был побит рекорд по производству солнечной энергии, несмотря на меньшее количество солнечного света по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о том, что "наши стратегии работают, и использование солнечной энергии растет непрерывно", заявил министр газете Funke. "Рост происходит со всё большей скоростью".

Что касается ветроэнергетики на суше, "увеличение разрешений на строительство открывает многообещающие возможности", отметил Хабек. "Это помогает нам восполнить пробелы, оставленные предыдущим законодательным периодом, и оставаться на пути к достижению наших целей по расширению и охране окружающей среды к 2030 году".

Несмотря на свой оптимизм, я не спешу обещать, что мы достигнем наших целей по ветроэнергетике к 2030 году, учитывая сложности, связанные с этим. Тем не менее, мы остаемся привержены использованию утвержденных проектов ветроэнергетики на суше для восполнения пробелов, оставленных предыдущим законодательным периодом.

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