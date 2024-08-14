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Где в Северном море будет добываться природный газ?

Как будет добываться природный газ из Северного моря?

Какую долю немецкого спроса может покрыть природный газ из Северного моря?

Каковы сроки проекта у Боркума?

Может ли проект быть еще больше отложен?

Почему необходим международный правовой договор?

Как политики относятся к энергетическому проекту?

Что говорит государственное ведомство о проблемах защиты климата?

Что говорят экологические активисты?

- Проект по добыче природного газа у Боркума разрушает Вадденское море?

После 18 лет ответственное ведомство Нижней Саксонии одобрило бурение. О чем проект? Когда он начнется? И что это значит для Ваттовского моря? Обзор:

Где в Северном море будет добываться природный газ?

Нидерландская нефтегазовая компания One-Dyas хочет добывать природный газ вместе с партнерскими компаниями - из глубины до почти четырех километров с месторождения N05-A, которое голландцы обнаружили в 2017 году, а также потенциально с окружающих газовых месторождений. Месторождение N05-A находится примерно в 20 километрах к северу от островов Боркум и Шьермонниког на границе между Германией и Нидерландами, недалеко от национального парка Ваттовского моря Нижней Саксонии.

Оценки показывают, что месторождение N05-A содержит до 13 миллиардов кубометров природного газа. Месторождение N05-A принадлежит к так называемой области GEMS. One-Dyas оценивает, что там в общей сложности около 50 миллиардов кубометров природного газа.

Ранее компания заявляла, что с помощью планируемой платформы можно будет добывать до двух миллиардов кубометров газа в год. Поскольку добыча предназначена только для внутреннего потребления, согласно One-Dyas, объем будет уменьшаться с ожидаемым снижением спроса в будущем. One-Dyas планирует добывать природный газ в течение 10-35 лет.

Как будет добываться природный газ из Северного моря?

С помощью производственной платформы, которая будет установлена примерно в 500 метрах от немецких территориальных вод. С примерно 40-метровой высоты платформы бурение будет проводиться под углом в газовое месторождение. Для транспортировки газа на сушу будет проложена труба, которая будет подключена к существующей трубе в Северном море. Платформа будет получать электроэнергию от соседней немецкой морской ветряной фермы Рифгат.

Какую долю немецкого спроса может покрыть природный газ из Северного моря?

Всего лишь относительно небольшую. По данным Федерального сетевого агентства, в Германии в прошлом году было потреблено около 81 миллиарда кубометров газа. Это было примерно на пять процентов меньше, чем в предыдущем году. С двумя миллиардами кубометров природного газа в год платформа имела бы относительно небольшое значение.

В отношении предыдущей немецкой добычи газа, однако, местоположение имело бы значение. По данным Федеральной ассоциации газа, нефти и геотермальной энергии, в прошлом году в Германии было добыто около 4,3 миллиарда кубометров природного газа - большинство из них в Нижней Саксонии (98 процентов). С добытым здесь природным газом было покрыто около 5,7 процента немецкого спроса на газ в прошлый раз.

Каковы сроки проекта у Боркума?

One-Dyas хочет начать добычу первого природного газа уже к концу 2024 года. Установка производственной платформы была запланирована на начало августа. Временно также будет использоваться мобильная буровая платформа. Кроме того, осенью будет проложена новая примерно 15-километровая газовая труба и примерно 8-километровый кабель питания под водой для подключения производственной платформы.

Может ли проект быть еще больше отложен?

Да, проект все еще может быть отложен.

Это возможно. Скорее всего, как и в Нидерландах, против немецкого решения о выдаче разрешения будет подана судебная жалоба. В прошлом году немецкая экологическая помощь (DUH) объявила, что подаст в суд, если проект будет одобрен властями Нижней Саксонии. Кроме того, необходим международный договор между Германией и Нидерландами.

Почему необходим международный договор?

Поскольку One-Dyas хочет добывать природный газ tanto на голландской, так и на немецкой территории, помимо лицензий на добычу, необходим международный договор между Германией и Нидерландами - так называемое соглашение о единстве. Правительство федеральной земли ведет переговоры об этом с лета 2022 года. "Основное содержание соглашения - разделение запаса, межгосударственное сотрудничество между органами власти и плата за поле и добычу", - сказал представитель Федерального министерства экономики.

Эти переговоры все еще продолжаются, согласно министерству Роберта Хабека (Зеленые). Ни один представитель не сделал заявлений о возможной дате завершения. Из министерства экономики Нижней Саксонии Олафа Лиеса (СДПГ) сказали, что добычу природного газа у Боркума в конечном итоге можно будет реализовать только в том случае, если федеральное правительство достигнет соглашения с голландским государством. "Там лежит окончательное решение", - сказал представитель в Ганновере.

Как политики относятся к энергетическому проекту?

Министр окружающей среды федерального правительства Стеффи Лемке (Зеленые) сказала в 2022 году: "Лучше всего было бы прекратить проект по добыче газа". Коалиционные партии федерального правительства согласились в своем коалиционном соглашении: "Мы не хотим выдавать новые разрешения на нефтегазодобычу за рамками выданных рамочных разрешений для немецкого Северного и Балтийского морей".

В политике земли Нижняя Саксония по поводу этого проекта были разногласия. Изначально предыдущее правительство, состоящее из СДПГ и ХДС, явно выступало против добычи природного газа у Бorkum. Однако под влиянием российского нападения на Украину эта коалиция пересмотрела свою позицию. В коалиционном соглашении текущего красно-зеленого правительства земли указано, что "защита окружающей среды, природы, Ваттова моря и острова" будет иметь центральное значение в процедуре утверждения плана для добычи у Бorkum.

Министр окружающей среды и энергии земли Кристиан Меер (Зеленые) заявил весной, что с точки зрения его министерства и в свете климатических целей земли "более нет необходимости" в добыче природного газа у побережья Нижней Саксонии. С другой стороны, премьер-министр Штефан Вайль (СДПГ) воздержался от выражения личного мнения о добыче газа. Он, например, ссылался на юридическую процедуру, через которую проходит планируемая добыча.

Что говорит государственное агентство о вопросах защиты климата?

Президент ведомства Карстен Мюленмайер подчеркнул, что разрешение предусматривает раннее прекращение добычи газа, как только в Германии больше не будет нужен природный газ в качестве энергоносителя. "Но пока в Германии еще потребляется природный газ, действует следующее: природный газ, добываемый из местных месторождений, значительно менее вреден для климата, чем импортируемый", - сказал Мюленмайер.

Что говорят экологические активисты?

Для экологических и климатических активистов разрешение является катастрофой. Альянс экологических организаций планирует оспорить в суде спорное разрешение на добычу газа у северноморского острова Бorkum. Об этом объявила Немецкая экологическая помощь. Ее федеральный директор Саша Мюллер-Креннер обвинил министра экономики земли Олафа Лиеса (СДПГ) в том, что он приоритет отдает интересам газовой компании перед природой и местным населением. "Мы исчерпаем все правовые средства", - сказал он. Статус Ваттового моря как Всемирного наследия находится под угрозой.

Критика в адрес разрешения на бурение также прозвучала от "Гринпис". Экологическая организация недавно проводила акции против планов у Бorkum и теперь призывает федеральное правительство остановить проект. "Гринпис" требует, чтобы министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Аннелена Баerbock (оба - "Зеленые") не одобряли никакого соглашения, которое может быть достигнуто между Нидерландами и Германией.

Месторождение природного газа N05-A, расположенное рядом с национальным парком Ваттовое море земли Нижняя Саксония и содержащее до 13 миллиардов кубометров природного газа, планируется добывать с глубины до четырех километров. Этот природный газ, который мог бы ежегодно поставляться через платформу, потенциально мог бы транспортироваться на сушу через существующий трубопровод в Северном море.

Несмотря на одобрение проекта ведомством земли Нижняя Саксония, экологические активисты считают разрешение на добычу катастрофой для природы и местного сообщества и планируют оспорить его в суде. Статус Ваттового моря как Всемирного наследия может быть поставлен под угрозу из-за этой добычи.

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