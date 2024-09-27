Профессионал страхования 2024 года

"Лучший страховщик 2024 года", согласно всеобщему потребительскому опросу, проведенному Институтом качества обслуживания Германии и ntv, в целом дает положительную оценку отрасли страхования, но также выявляет области, требующие улучшения. tanto страховые компании, как и прямые страховщики, попадают в топ-10.

Страхование предназначено для защиты от различных жизненных рисков. В кризисные времена его надежность крайне важна. В целом, страховая отрасль показывает хорошие результаты с точки зрения клиентов и часто способна их удовлетворить. Несмотря на то, что она немного не дотягивает до стандартов прошлого года, она все же получает хорошую общую оценку. Оценки клиентов для конкретных компаний варьируются от "отлично" до "удовлетворительно".

Только высший балл "отлично"

Качество услуг, которое включает в себя широту предложений и разнообразие продуктов, служит гарантией удовлетворенности: около 77% застрахованных лиц выражают положительные чувства.

Сервис является областью, в которой больше всего нуждается в улучшении, с почти 28% недовольных. Это также отражается в жалобах: сложности с связью с компаниями и длительное время обработки приводят к большинству недовольств клиентов. В целом, примерно 22% опрошенных сообщают о жалобе на своего страховщика.

Обработка заявлений часто представляет собой вызов

Интересный факт: цифровые предложения компаний становятся все более значимыми - около 75% опрошенных используют онлайн-платформу своего страховщика. Важным аспектом является, безусловно, возмещение ущерба - здесь возникают проблемы в обработке. Более половины подали заявление в оцениваемую компанию, но около одной трети из них были недовольны компенсацией.

Маркус Хамер, генеральный директор Института качества обслуживания Германии, делает вывод: "Годы лояльности клиентов и высокий рейтинг рекомендаций показывают, что отрасль в целом хорошо расположена и часто удовлетворяет своих клиентов. Однако более внимательное изучение и сравнение необходимы, так как между страховщиками могут быть значительные различия с точки зрения клиента".

Самые предпочтительные страховщики

С качественной оценкой "отлично" Мюнхенское перестраховочное общество получает титул "Лучший страховщик 2024 года" и продолжает свою серию успехов. В частности, в отношении качества продукта застрахованные лица убеждены: с 84% положительных отзывов компания лидирует в этой категории; она также занимает первое место в областях сервиса и прозрачности/понятности. Кроме того, готовность клиентов к рекомендации выше, чем у любого другого страховщика.

Ганноверское (оценка: "хорошо") занимает второе место в общем рейтинге и выделяется как ведущий прямой страховщик. Например, удовлетворенность сервисом исключительно высока: более 81% клиентов оставляют положительные отзывы здесь. Компания также превосходит в прозрачности и понятности и имеет относительно низкий процент жалоб (10,9% опрошенных).

HUK24 занимает третье место с хорошей общей оценкой. В отношении качества продукта компания получает вторую лучшую оценку. HUK24 также занимает топ-3 позиции в областях сервиса, соотношения цены и качества, а также прозрачности/понятности.

Отчет подчеркивает необходимость улучшения в сфере сервиса страховой отрасли, с почти 28% застрахованных лиц, выражающих недовольство. Для улучшения опыта клиента может быть полезно дать советы о том, как упростить обработку заявлений и улучшить каналы коммуникации.

Признавая Мюнхенское перестраховочное общество "Лучшим страховщиком 2024 года" с отличной качественной оценкой, другим поставщикам следует изучить их стратегии в отношении качества продукта, сервиса и прозрачности, так как они продолжают лидировать в этих областях.

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