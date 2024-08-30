Продолжительный ремонт транспортного средства после аварии: страхователь обязан покрывать расходы

После ДТП автомобиль ремонтируется в мастерской, что лишает его владельца ежедневного удобства. Встает вопрос, имеет ли право владелец на компенсацию за период недоступности автомобиля, также известную как компенсация за потерю использования. Продолжительность этой компенсации является еще одним вопросом. В судебном деле эти вопросы были разрешены.

При повреждении автомобиля в результате аварии страховка может покрыть потерю его использования во время ремонта или оплатить аренду автомобиля на этот период.

В случае, рассмотренном Высшим региональным судом (OLG) в Ольденбурге, были уточнены эти вопросы. Суд постановил, что страховщик должен оплатить потерю использования, в частности, в течение 148 дней, даже если водитель изначально воспользовался арендованным автомобилем от страховщика и затем вернул его добровольно (Дело No.: 1 U 173/22).

Подробности дела

Водитель попал в аварию не по своей вине. Страховка была полностью ответственна за ущерб, но отказалась выплачивать компенсацию за потерю использования в течение 148 дней.

Обоснование страховой компании: они изначально покрыли расходы на аренду автомобиля, но так как потерпевший добровольно вернул автомобиль, намерение использовать его не было очевидным. Дело дошло до суда.

Почему страховщик должен платить

OLG Ольденбург вынес решение в пользу истца. Мужчина имел веские причины для возврата арендованного автомобиля. Он испытывал постоянные неудобства от компании, предоставляющей аренду, даже во время работы. Арендованный автомобиль также не имел прицепа, который ему был нужен. В результате он был вынужден брать автомобили у родственников.

После получения юридической консультации он узнал, что может получить фиксированную компенсацию за потерю использования вместо этого. В результате он вернул арендованный автомобиль. Истец смог доказать, что ему все еще нужен автомобиль, и он брал его у родственников в долг.

Кроме того, он сразу же предоставил заказ на ремонт после получения разрешения. Это показало, что истец имел намерение использовать автомобиль. Поскольку истец имел намерение использовать автомобиль, страховщик был обязан оплатить полную компенсацию за потерю использования. Возврат арендованного автомобиля, оплаченного страховщиком, не препятствовал намерению использовать в этом случае.

Решение страховой компании прекратить выплаты компенсации за потерю использования в течение 148 дней было оспорено из-за того, что водитель арендовал автомобиль, но был вынужден вернуть его из-за неудобств. Несмотря на возврат арендованного автомобиля, водитель все еще нуждался в автомобиле и доказал это, беря его в долг у родственников. В конечном итоге суд постановил, что страховая компания должна компенсировать убытки, понесенные в результате недоступности автомобиля во время ремонта. Автомобиль истца, который был важным средством передвижения, ремонтировался в мастерской из-за аварии.

Читайте также: