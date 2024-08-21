- Продолжительность жизни снова растет.

Постпандемийский всплеск продолжительности жизни в Германии

Федеральное статистическое управление в Висбадене сообщает, что средняя продолжительность жизни при рождении в 2023 году составила 83,3 года для женщин и 78,6 года для мужчин в Германии.

В сравнении с предыдущим годом продолжительность жизни увеличилась примерно на 0,4 года для обоих полов. В течение лет пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год продолжительность жизни снизилась на 0,6 года по сравнению с 2019 годом tanto для мужчин, как и для женщин. Федеральное управление отмечает, что хотя уровень 2019 года еще не восстановлен, наблюдается заметная тенденция к восстановлению.

Важно понимать, что "продолжительность жизни при рождении" сводит смертность во всех возрастных группах к одному значению, независимо от распределения по возрастным группам и размеру населения. Статистики объясняют, что этот показатель служит подходящим индикатором для сравнения во времени.

Однако это не прогноз для новорожденных 2023 года. Проекции для этих детей предполагают, что мужчины могут прожить от 81 до 90 лет, а женщины - от 85 до 93 лет в зависимости от тенденции.

Анализ продолжительности жизни по данным Destatis

Восстановление тенденции в продолжительности жизни можно объяснить улучшением медицинского ухода и услуг здравоохранения, что потенциально влияет на общее здоровье населения. Несмотря на значительное увеличение продолжительности жизни, население все еще должно превзойти уровни до пандемии, чтобы полностью восстановиться.

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