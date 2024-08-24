Продолжается охота за нападавшим в Солингенском инциденте с ножом

Текущий профиль подозреваемого неполон. Тем не менее, власти преследуют зацепки и беседуют с потенциальными свидетелями, как подтвердил представитель полиции.

На платформе X Северного Рейна-Вестфалии полиция сообщила, что любые относящиеся к делу фотографии или видео, связанные с инцидентом со смертельным исходом в Солingen, могут быть переданы следователям через онлайн-форму сообщений (http://nrw.hinweisportal.de). Кроме того, будет установлена ​​специальная горячая линия для этой цели.

В ходе городского фестиваля, посвященного 650-летию Солingen в пятницу вечером, погибли трое человек, сообщила полиция. Один человек находится в критическом состоянии, трое других получили серьезные ранения.

В ответ на нападение на фестивале полиция Солingen начала масштабную охоту за преступником, получив дополнительную поддержку из различных регионов Северного Рейна-Вестфалии.

Инцидент со смертельным исходом, в результате которого погибли несколько человек, произошел в городе Солingen. После нападения власти призывают общественность передавать любые относящиеся к делу доказательства через онлайн-форму сообщений или специальную горячую линию для этого дела в Солingen.

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