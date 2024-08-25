Проблемы со звездолетом: астронавты, застрявшие на МКС, продлевают свое пребывание до февраля

NASA объявило, что Батч и Санни вернутся на Землю с Crew-9 в феврале следующего года, как сообщил глава NASA Билл Нельсон. Спутник "Старлайнер" находится на МКС с июня из-за проблем с двигателями, которые должны были продлиться всего восемь дней. Кроме того, во время своего путешествия к МКС в космическом аппарате произошли утечки гелия.

Изначально планировалось, что Уилмор и Уильямс вернутся на Землю в капсуле Boeing, но теперь они полетят обратно на Землю в капсуле SpaceX "Дракон". В настоящее время на МКС проживают шесть астронавтов, в том числе обычные четыре члена экипажа и двое астронавтов "Старлайнера". Планируемая миссия SpaceX, первоначально запланированная на прошлую неделю, теперь перенесена на конец сентября. В предстоящей миссии SpaceX "Crew-9" только два астронавта полетят вместе, возвращая двоих астронавтов "Старлайнера" на Землю в феврале.

Говоря о решении, глава NASA Билл Нельсон сказал: "Продолжающееся пребывание Уилмора и Уильямса на МКС и возвращение "Старлайнера" в вертикальном положении на Землю обусловлено нашим приверженностью безопасности". Во время запланированного возвращения в начале сентября можно будет собрать данные о космическом аппарате "Старлайнер" без угрозы для экипажа, как объяснил NASA.

NASA сохранило доверие к Boeing и продолжит сотрудничество с компанией, заверил Нельсон. Проект "Старлайнер" сталкивался с техническими проблемами в течение многих лет, что поставило Boeing в невыгодное положение по сравнению с SpaceX. В 2014 году NASA заключило многомиллиардные соглашения с обеими компаниями на транспортировку на МКС. В то время как SpaceX, возглавляемая техномиллиардером Илоном Маском, отправляло астронавтов на МКС и обратно с 2020 года, Boeing удалось совершить свой первый пилотируемый полет на космическую станцию только в июне прошлого года, который с тех пор остается на МКС.

Капсула Boeing столкнулась с проблемами с двигателями, необходимыми для плавного маневрирования во время стыковки, а перед запуском была обнаружена незначительная утечка гелия, которую сочли незначительной для отмены запуска. К сожалению, во время полета появились новые утечки.

Под руководством Билла Нельсона NASA приняло решение, что Уилмор и Уильямс вернутся на Землю в капсуле SpaceX "Дракон" вместо Boeing из-за продолжающихся проблем с двигателями и утечками гелия в "Старлайнере". После пребывания на МКС экипаж "Старлайнера" Батч и Санни вернутся на Землю с Crew-9 NASA в феврале.

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