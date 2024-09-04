- Признание выдающихся достижений в нейробиологии: Эрин Шуман, выдающийся американский исследователь

Эрин Шуман, нейробиолог из США, получит премию Körber European Science Prize 20 сентября в Гамбурге. Церемония награждения пройдет в Большом зале Ратуши, как объявил Фонд Körber в среду. Премия в размере одного миллиона евро присуждается Шуман за ее прорыв в области нейробиологии, открытие того, как белки синтезируются в синапсах, точках контакта между нейронами. Этот процесс является фундаментальным для коммуникации нейронов, хранения памяти и развития мозга. Белки служат строительными блоками для всех клеток, посредниками между миллиардами нейронов. До открытия Шуман считалось, что белки синтезируются в телах нейронов. Фонд Körber подчеркнул, что исследования Шуман кардинально изменили наше понимание мозга.

Исследование лечения заболеваний мозга

Шуман планирует использовать средства премии для изучения изменений в белках нейронов, связанных с заболеваниями мозга. Это может привести к инновационным методам лечения заболеваний, таким как болезнь Huntingtona, вызывающая двигательные нарушения, и синдром Фражеля, приводящий к умственной отсталости. Шуман отметила: "Есть все больше доказательств того, что многие заболевания мозга являются в основном синдромами, связанными с синапсами".

Поддержка женщин в науке

В возрасте 61 года Шуман возглавляет Институт мозга Макса Планка в Франкфурте-на-Майне с 2009 года. Родившаяся в Калифорнии, она получила степень в области психологии в Университете Южной Калифорнии и степень в области нейробиологии в Принстонском университете. Помимо своей научной работы, Шуман выступает за увеличение числа женщин в научном сообществе и расширение образовательных возможностей для молодых людей. Она сотрудничала с коллегами, чтобы проанализировать историю института во время нацистской эпохи.

Премия Körber European Science Prize, присуждаемая ежегодно с 1985 года, является одной из самых престижных научных наград в мире. Победители обязаны потратить 90% премии в размере одного миллиона евро на научные исследования и коммуникацию, а оставшиеся 10% могут использовать на личные расходы.

После своего революционного открытия в области нейробиологии Эрин Шуман планирует использовать часть средств премии для изучения изменений в белках нейронов, связанных с заболеваниями мозга в Германии. Это может открыть путь к инновационным методам лечения заболеваний, таким как болезнь Huntingtona и синдром Фражеля.

Родившаяся в США, но ныне возглавляющая Институт мозга Макса Планка в Франкфурте-на-Майне, Шуман является не только пионером в своей области, но и сторонником представительства женщин в науке и лучших образовательных возможностей для молодых людей, демонстрируя, что Германия также ценит разнообразие в науке.

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