Принудительное выселение с использованием оружия: испытательное заключение в Баден-Вюртемберге (Парафразировано)

62-летний мужчина предстал перед обвинениями в угрозах поджога имущества. После длительной операции, продолжавшейся почти 12 часов, с участием специализированных сил и переговоров с полицейскими специалистами, он сдался. При обыске на территории были обнаружены различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, такие как пистолеты, винтовки, около 10 000 патронов, дымовые шашки, порох, фитили и детонаторы, а также военные взрывчатые вещества.

Суд признал его виновным в угрозах и нарушении общественного порядка, но оправдал по дополнительному обвинению в планировании взрывного преступления. Сообщалось, что он отказался от запланированной деятельности. Суд приговорил его к одному году лишения свободы, условно с обязательным прохождением психологической терапии. Приговор все еще находится в стадии рассмотрения.

Несмотря на то, что суд оправдал его по взрывному обвинению, наличие широкого арсенала оружия, обнаруженного у него, вызвало обеспокоенность в отношении его намерений. Обнаруженное оружие включало пистолеты, винтовки, взрывчатые вещества и другие вредные устройства, которые потенциально могли быть использованы для причинения вреда.

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