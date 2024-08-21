Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиОружие

Принудительное выселение с использованием оружия: испытательное заключение в Баден-Вюртемберге (Парафразировано)

Через примерно семь месяцев после значительной операции правопорядка, связанной с насильственным выселением в Unterkirnach, земля Baden-Württemberg, бывший военный и снайпер, который занимал это имущество, получил условный приговор. Районный суд Виллинген-Швеннинген нашел его частично виновным...

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Принудительное выселение с использованием оружия: испытательное заключение в Баден-Вюртемберге (Парафразировано)

62-летний мужчина предстал перед обвинениями в угрозах поджога имущества. После длительной операции, продолжавшейся почти 12 часов, с участием специализированных сил и переговоров с полицейскими специалистами, он сдался. При обыске на территории были обнаружены различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, такие как пистолеты, винтовки, около 10 000 патронов, дымовые шашки, порох, фитили и детонаторы, а также военные взрывчатые вещества.

Суд признал его виновным в угрозах и нарушении общественного порядка, но оправдал по дополнительному обвинению в планировании взрывного преступления. Сообщалось, что он отказался от запланированной деятельности. Суд приговорил его к одному году лишения свободы, условно с обязательным прохождением психологической терапии. Приговор все еще находится в стадии рассмотрения.

Несмотря на то, что суд оправдал его по взрывному обвинению, наличие широкого арсенала оружия, обнаруженного у него, вызвало обеспокоенность в отношении его намерений. Обнаруженное оружие включало пистолеты, винтовки, взрывчатые вещества и другие вредные устройства, которые потенциально могли быть использованы для причинения вреда.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.
Главные темы

После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.

Вторник в Ландтаге Тюрингии в Эрфурте была создана контрольно-парламентская комиссия. Ранее Конституционный суд в Веймаре отклонил срочное ходатайство фракции AfD. Эта комиссия имеет целью надзирать за внутренней разведкой земли и действовать в конфиденциальной обстановке.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.
Главные темы

Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Начались в среду в окружном суде в Вердене, Нижняя Саксония, судебные процессы по обвинению тупицы 32 лет в умышленном убийстве из мести. Обвинение включало в себя выстрелы по двум женщинам, мужчине в возрасте от 30 до 55 лет и трехлетнему ребенку в Шейселе и Брокеле в начале марта....

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Известный актер 'Друзей' Мэттью Пэрри, получивший широкую известность за исполнение роли Чендлера...
Главные темы

Кетомин, рекламируемый как потенциальное лечение депрессии, трагически привел к смерти Мэтью Перри.

Смерть Мэтта Пэри была связана с передозировкой кетamina, седативного средства, часто используемого для лошадей. Недавно опубликованные документы правоохранительных органов раскрывают источник получения актером 'Друзей' этого вещества и его последствия.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Последняя игра Мануэля Нойера в воротах немецкой сборной на Евро закончилась поучкою против...
Главные темы

Вратарь, связанный с DFB, Нойер, объявил о прекращении своей профессиональной карьеры; отныне он не будет участвовать в чемпионате мира 2026 года.

За время выступлений в ранге лучшего голкипера мира Германия провела восемь знаковых международных турниров. Последним матчем Мануэля Нойера в национальной сборной стала игра со сборной Испании на Euro.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.
Общество

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.

Неflix, платформа для потоковой передачи, углубился в футбольный путь своего мужа, Дэвида Бекхэма, с документальным сериалом. Близлежащая инициатива направлена на рассказ о том, как звезда Spice Girls построила свой модный бренд.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.
Главные темы

После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.

Вторник в Ландтаге Тюрингии в Эрфурте была создана контрольно-парламентская комиссия. Ранее Конституционный суд в Веймаре отклонил срочное ходатайство фракции AfD. Эта комиссия имеет целью надзирать за внутренней разведкой земли и действовать в конфиденциальной обстановке.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не...
Федеральные земли Германии

Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Дочернее предприятие норвежской судостроительной компании Fosen Yards не соответствует ожиданиям, как сообщает Ганзейский город. Тем не менее, официальные лица муниципалитета сохраняют оптимистичный взгляд на будущее региона.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.
Главные темы

Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Начались в среду в окружном суде в Вердене, Нижняя Саксония, судебные процессы по обвинению тупицы 32 лет в умышленном убийстве из мести. Обвинение включало в себя выстрелы по двум женщинам, мужчине в возрасте от 30 до 55 лет и трехлетнему ребенку в Шейселе и Брокеле в начале марта....

 and  James Williams
Для участников Общедоступно