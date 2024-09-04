Примерно 57 миллионов метрических тонн пластиковых отходов попадают в окружающую среду.

Вопрос загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, созданными человеком, является глобальной проблемой, с ежегодным попаданием в окружающую среду примерно 57 миллионов тонн таких отходов. Анализ, опубликованный в журнале "Природа", показывает, что более двух третей этих отходов происходит из развивающихся стран. Исследователи из Университета Лееда изучили отходы более чем в 50 000 городах по всему миру, сосредоточившись на тех, которые попали в естественную среду, такую как реки и океаны, а не на тех, которые хранятся на свалках или сжигаются.

Исследование показывает, что регионы с неадекватными нормативными актами по управлению отходами, такие как Юго-Восточная Азия и субсахарская Африка, вносят наибольший вклад в это загрязнение окружающей среды. Наиболее пострадавший город - Лагос (Нигерия), а значительное количество пластиковых отходов также присутствует в городах, таких как Нью-Дели, Луанда (Ангола) и Карачи (Пакистан).

На национальном уровне Индия лидирует с 10,2 миллиона тонн пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду ежегодно, за ней следуют Нигерия и Индонезия. Несмотря на критику своей экологической записи, Китай улучшает управление своими отходами и занимает четвертое место в этом списке.

Международное сообщество пришло к согласию в 2022 году о разработке первого юридически обязывающего договора для борьбы с загрязнением пластиком, в том числе его воздействием на океаны. Переговоры по завершению этого договора запланированы на ноябрь 2023 года в Південній Кореї.

Микропластик по всему миру

Несколько исследований в этом году сосредоточились на наличии микропластика в питьевой воде и человеческих тканях, в том числе в жизненно важных органах, таких как сердце, мозг и яички. Хотя исследователи все еще неясно понимают потенциальные риски для здоровья, связанные с микропластиком, Велис, один из авторов исследования, предупреждает, что "микропластик, главным образом выпущенный в Глобальном Юге", является серьезной проблемой. Эти микропластики можно найти в различных средах, таких как гора Эверест, Марианская впадина в океане, пища, которую мы едим, и воздух, который мы дышим.

Критики исследования утверждают, что оно концентрируется на загрязнении пластиком, а не на общем производстве пластика, и заявляют, что индустрия производства пластика косвенно защищается от ответственности. Тереза Карльссон, советник экологической организации IPEN, заявила, что уровень загрязнения, выявленный в исследовании, тревожен, и текущие уровни производства пластика не могут быть эффективно управляемы. Она также критиковала исследование за игнорирование глобальной торговли пластиковыми отходами, где развитые страны часто переправляют свой мусор в развивающиеся страны.

Поддержники пластиковой индустрии хвалят исследование, с Крисом Яхном, главой ICCA (отраслевой ассоциации), отмечающим, что нерегулируемые и не собранные отходы являются основным источником загрязнения пластиком. В переговорах по договору промышленность решительно выступает против ограничения производства пластика.

Высокое содержание микропластика в окружающей среде, особенно в развивающихся странах, является серьезной проблемой, как подчеркивает Велис. Исследование подчеркивает, что нерегулируемое управление отходами в регионах, таких как Юго-Восточная Азия и субсахарская Африка, способствует высвобождению микропластика.

Глобальная торговля пластиковыми отходами, где развитые страны иногда переправляют свой мусор в развивающиеся страны, является критически важным аспектом, который необходимо учитывать в дискуссии о загрязнении пластиком.

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