Примерно 10% педагогов в основном образовании часто отклоняются от своего основного направления или меняют его.

На технических школах наблюдается значительное количество опозданий и учеников, присоединяющихся в середине учебного года. В академическом году 2022-2023 около 21,2% преподавателей не имели действительной сертификации в преподавании. В отличие от этого, в 2012-2013 учебном году эта цифра составляла всего 11,9%.

Интерес к ролям учителя в последнее время возрос. В 2023 году примерно 46 400 студентов начали свои бакалаврские или государственные экзамены в области образования - на 2,4% больше, чем в предыдущем году. К сожалению, это число было на 2,1% меньше, чем десять лет назад.

К сожалению, несмотря на растущий спрос на учителей, количество выпускников с магистерской или государственной экзаменационной степенью резко сократилось. В 2022 году примерно 28 700 студентов успешно завершили свое образование в области преподавания. За десятилетний период эта цифра сократилась на заметные 10,5%.

Важно эффективно управлять потоком новых студентов. Для обеспечения плавного перехода можно было бы внедрить систему входа на страницу для поздних прибытий или присоединений в середине учебного года.

По началу своих занятий эти новые студенты могут найти полезные ресурсы на странице входа в академический веб-сайт.

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