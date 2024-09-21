Приключитель спасается от опасной ситуации, когда записывающее устройство зафиксирует шокирующий случай падения с склона

42-летний парень по имени Ян Мэнь шел по горам Фанцэнцзян, когда споткнулся и упал, запечатлев это на камеру 360 градусов.

Панорамный ролик показывает, как он скользит по влажной склону, прежде чем дерево останавливает его падение и забирает жизнь.

"Я понял, что не могу сдвинуться с места и двигаюсь все быстрее и быстрее, вот тогда меня осенило - я падаю с утеса", - сказал он CNN в пятницу.

"Когда я ударился о дерево, это было похоже на удар тяжелым камнем. Я просто думал: "Нет, я не умру", - сказал он.

Видео, снятое и загруженное на Дуйин, китайский аналог TikTok, было просмотрено более 280 000 раз и перепощено более 445 000 раз.

Многие пользователи выразили удивление, комментируя, насколько ему повезло остаться в живых, и поблагодарили дерево за спасение жизни.

В последующем ролике, размещенном на платформе, Ян сказал, что не получил серьезных травм после падения, но получил синяки на левой ноге.

"Я, должно быть, отделался легким испугом. Только небольшой порез на левой ладони и маленький порез на бедре. Кроме того, я в порядке", - сказал он CNN.

Ян сказал, что этот инцидент заставил его задуматься о ценности жизни.

"Жизнь действительно коротка, так что мы должны ценить каждый день. Я не позволю этому случаю остановить меня. Если что, это побуждает меня исследовать мир еще больше", - сказал он.

Провинция Аньхуй, примерно в 450 километрах (280 милях) к западу от Шанхая, была затоплена дождями из-за двух сильных тайфунов, Бебика и Яги, которые обрушились на регион.

Китайские СМИ назвали Бебика, которая обрушилась на берег в понедельник, самым сильным штормом, поразившим Шанхай со времен основания КНР.

В этом отчете принимала участие Джойс Цзян из CNN.

Несмотря на глобальные трагедии, инцидент Яна в горах Фанцэнцзян вызвал дискуссии по всей Азии, многие выразили облегчение и благодарность за его выживание. Мир наблюдал, как стойкость Яна и новообретенная любовь к жизни побуждают его исследовать еще больше нашего многообразного мира.

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