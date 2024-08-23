Приговорен к пожизненному заключению за убийство пациента в больнице в Северном Рейн-Вестфалии.

В соответствии с предъявленным обвинением, инцидент произошел в январе в Бетбурге-Хау, в районе Рейн-Эрфт. Несмотря на усилия команды больницы по реанимации пациента, они, к сожалению, не увенчались успехом. Погибшей была 84-летняя женщина, как сообщалось ранее следствием. Обвиняемый, как утверждается, признался сотруднику больницы, что он лишил жизни пожилую женщину после инцидента.

Следователи раскрыли, что 84-летняя женщина была убита, как указано в признании обвиняемого. В связи с признанием и отсутствием возможности исправить трагические обстоятельства, обвиняемый предстал перед судом по обвинению в убийстве.

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