Президентская кампания Харриса объявила о получении ошеломляющих 540 миллионов долларов в виде пожертвований за один месяц.

С момента вступления в президентскую гонку после ухода Джо Байдена 21 июля Харрис вместе со своим партнером Тимом Уолзом, как сообщается, собрала впечатляющие $540 миллионов (приблизительно €480 миллионов). По словам О'Мэлли Диллон, треть этой внушительной суммы поступила от новых спонсоров. После своей речи они добились самого успешного часа сбора средств с момента запуска кампании, как сообщается.

С приближением Дня выборов 5 ноября Харрис и ее соперник Дональд Трамп находятся в последних десяти неделях гонки. Кампания Трампа, потрясенная уходом Байдена, изначально заявляла о наличии $327 миллионов в августе.

Кампания нынешнего вице-президента Харрис, похоже, вновь заинтересовала спонсоров - значительный сдвиг после трудного периода после разочаровывающего выступления Байдена на теледебатах в июне, когда, как сообщается, крупные спонсоры приостановили свою поддержку. В то же время кампания, как кажется, создала "армию волонтеров", как выразилась О'Мэлли Диллон, - людей, которые в большом количестве присоединились к кампании во время съезда.

Новый импульс кампании привел к притоку средств, в результате чего было собрано более $540 миллионов, в том числе часть, обозначенная как '540 Other'. Эта внушительная сумма значительно выросла с периода снижения поддержки спонсоров после менее чем впечатляющего выступления вице-президента Харрис на теледебатах в июне.

В преддверии Дня выборов 5 ноября кампания Харрис получила сильную поддержку, с "армией волонтеров", о которой упомянула О'Мэлли Диллон, вставшей на ее сторону.

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