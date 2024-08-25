Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовости540 Прочие

Президентская кампания Харриса объявила о получении ошеломляющих 540 миллионов долларов в виде пожертвований за один месяц.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис собрала более 500 миллионов долларов на свою компанию менее чем за месяц, как объявил ее штаб.Этот беспрецедентный успех был назван «наивысшей планкой сбора средств в истории выборов», как объявила в воскресенье команда Харрис. Перед тем как...

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Кэмила Харрис обращается на Демократическом национальном съезде в Чикаго
Кэмила Харрис обращается на Демократическом национальном съезде в Чикаго

Президентская кампания Харриса объявила о получении ошеломляющих 540 миллионов долларов в виде пожертвований за один месяц.

С момента вступления в президентскую гонку после ухода Джо Байдена 21 июля Харрис вместе со своим партнером Тимом Уолзом, как сообщается, собрала впечатляющие $540 миллионов (приблизительно €480 миллионов). По словам О'Мэлли Диллон, треть этой внушительной суммы поступила от новых спонсоров. После своей речи они добились самого успешного часа сбора средств с момента запуска кампании, как сообщается.

С приближением Дня выборов 5 ноября Харрис и ее соперник Дональд Трамп находятся в последних десяти неделях гонки. Кампания Трампа, потрясенная уходом Байдена, изначально заявляла о наличии $327 миллионов в августе.

Кампания нынешнего вице-президента Харрис, похоже, вновь заинтересовала спонсоров - значительный сдвиг после трудного периода после разочаровывающего выступления Байдена на теледебатах в июне, когда, как сообщается, крупные спонсоры приостановили свою поддержку. В то же время кампания, как кажется, создала "армию волонтеров", как выразилась О'Мэлли Диллон, - людей, которые в большом количестве присоединились к кампании во время съезда.

Новый импульс кампании привел к притоку средств, в результате чего было собрано более $540 миллионов, в том числе часть, обозначенная как '540 Other'. Эта внушительная сумма значительно выросла с периода снижения поддержки спонсоров после менее чем впечатляющего выступления вице-президента Харрис на теледебатах в июне.

В преддверии Дня выборов 5 ноября кампания Харрис получила сильную поддержку, с "армией волонтеров", о которой упомянула О'Мэлли Диллон, вставшей на ее сторону.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лицо под следствием в BGH в Карлсруэ в воскресенье
Главные темы

Правительственный орган, ответственный за борьбу с терроризмом, проводит расследование.

Правительственный орган, ответственный за борьбу с терроризмом, проводит расследование. Исламская экстремистская группировка IS взяла на себя ответственность за нападение в пятницу, в результате которого погибли трое и восемь человек получили ранения, требующие медицинской помощи. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) заявил о намерении тщательно расследовать это заявление, признав

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Беспилотный аэроплан, принадлежащий Хезболаху, был захвачен силами ПВО Израиля на севере Израиля,...
Главные темы

Напряженность на Ближнем Востоке, похоже, временно ослабла, что в настоящее время предотвращает потенциальный региональный конфликт.

За последние четыре недели жители Ливана и Израиля с напряжением ожидали эскалации конфликта. Летальная ракетная атака, начавшаяся из Ливана на израильский город Мадждаль Шамс на Голанских Heights, спровоцировала ответный удар от Израиля, что привело к гибели лидера «Хезболлы» в южном Бейруте.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Инцидент с ножевым ножом в Солингене вызывает дискуссию по поводу ограничений на оружие
Главные темы

Инцидент с ножевым ножом в Солингене вызывает дискуссию по поводу ограничений на оружие

Инцидент с ножевым ножом в Солингене вызывает дискуссию по поводу ограничений на оружие Министры внутренних дел и юстиции теперь обязаны предложить эффективную стратегию борьбы с растущим количеством ножевых атак среди молодых мужчин, как заявил Фрай в интервью газете. По его мнению, такая стратегия могла бы включать введение зон, свободных от

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вычислительная инфекция хламидиоза
Главные темы

Хламидиоз продолжает влиять на здоровье: проблемы с его ликвидацией

Хламидиоз продолжает влиять на здоровье: проблемы с его ликвидацией Половозрастные инфекции, вызванные хламидией, являются наиболее распространенными среди населения, особенно среди молодежи, согласно Федеральному центру здравоохранения (BZgA). Недавнее исследование показывает, что эти бактериальные патогены могут выживать в организме, используя определенные ниши в желудочно-кишечном тракте. В результате могут происходить повторные инфекции в

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Каждый новый субект покоряет каждую преграду.
Спорт

Мануэль не проявляет никакого интереса к церемонии отъезда из "Баварии".

Мануэль не проявляет никакого интереса к церемонии отъезда из "Баварии". Будущее Неуэра в "Баварии" обеспечено после ухода из сборной: возможен новый контракт Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Неуэр не собирается вешать перчатки на гвоздь после ухода из национальной команды. Более того, новый контракт

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения
Политика

Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения

Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения Согласно официальным данным, несколько западных журналистов пострадали в результате ночного обстрела восточного украинского города Краматорска российской стороной. Отель был поражен, в результате чего четверо получили ранения и были спасены,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Основанный в 2013 году, Knightscope начал развертывание роботов безопасности по всему США в 2016...
Политика

Автоматизированные системы безопасности постепенно интегрируются с человеческим персоналом безопасности.

По всему Нью-Йорку и Гавайям видны роботы-охранники, вооруженные различными датчиками, патрулирующие границы некоторых жилых районов и комплексов apartments.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно