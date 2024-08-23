"Президент всех американцев Харрис, действуя как миротворец, обращается к собранию партии"

Вице-президентский кандидат Камала Харрис обвинила своего оппонента, Дональда Трампа, в сосредоточении исключительно на собственных интересах и попытке вести страну назад. Вместо этого она пообещала служить "президентом, который объединяет нас вокруг наших величайших идеалов". Она поклялась положить конец "злости, скептицизму и разделительным войнам прошлого".

Зал скандировал лозунг "Не отступать!" во время выступления Харрис, в частности, обращаясь к независимым и неопределившимся избирателям, которые будут играть решающую роль на выборах 5 ноября.

Харрис представила себя как прагматичного, бипартизного политика, отвечая на попытки Трампа представить ее как радикального левого. Если бы она была избрана, она обещала всегда ставить благополучие страны выше партийных или личных интересов, принимая решения с "реализмом, здравым смыслом и практичностью".

Родившаяся в семье иммигрантов из Индии и Ямайки, Харрис стала бы первой женщиной, первым афроамериканцем, первым американцем азиатского происхождения и первой с азиатскими корнями, ставшей президентом. Она выразила свою глубокую любовь к Соединенным Штатам, назвав их "лучшей страной на Земле".

Харрис, ранее затмевавшая Байдена до объявления его кандидатуры в июле, воспользовалась случаем, чтобы поделиться своей личной историей. Она подробно рассказала о своем среднем классе и о стойкости и мужестве своей матери, ученого-онколога из Индии.

Ее ключевые предложения включали налоговые льготы для среднего класса, решение жилищного кризиса и восстановление общенационального права на аборт, которое было отменено консервативно настроенным Верховным судом два года назад. Она также пообещала реформировать "сломанную иммиграционную систему", обвинив Трампа в саботировании бипартизной иммиграционной реформы ради политической выгоды.

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В области внешней политики Харрис подчеркнула свою работу с Байденом над соглашением о прекращении огня в конфликте в Газе и освобождении заложников, удерживаемых экстремистской исламской группой ХАМАС. Она выразила поддержку права Израиля на самооборону, одновременно признавая страдания палестинского народа.

Она предложила решение конфликта, которое гарантировало бы безопасность Израиля, одновременно позволяя палестинскому народу осуществлять свои права на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение. Это было сообщение тысячам про-палестинских протестующих, собравшихся в Чикаго во время съезда.

Харрис также пообещала "твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО" в свете российской агрессии. В отличие от Трампа, она сказала, что не будет "ухаживать за тиранами и диктаторами", упомянув дружеские отношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Диктаторы, по словам Харрис, поддерживают Трампа на президентских выборах. Они понимали, что Трампа, легко поддающегося лести и взяткам, не будут держать ответственными за автократов, потому что он сам стремился к этому.

Харрис предупредила об "очень серьезных" последствиях, если Трамп вернется в Белый дом, ссылаясь на недавнее решение Верховного суда о криминальной неприкосновенности американских президентов. "Представьте себе Трампа без сдержек и противовесов и с огромной властью президентства в его распоряжении", - сказала она.

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Трамп ответил на речь Харрис в своем социальном медиа-платформе Truth Social во время ее выступления. "Она жалуется на все, но ничего не делает!" - написал 78-летний Трамп, среди прочего.1

Речь Харрис завершила четырехдневный съезд Демократической партии, который сопровождался волной энтузиазма среди демократов, достигшей новых высот. Атмосфера была в основном праздничной, подогреваемой выступлениями музыкантов, таких как Стиви Уандер, Lil Jon, Pink и The Chicks.2

Тем не менее, опросы все еще указывают на близкую гонку между Трампом и Харрис. "Я верю, что момент на нашей стороне, но нам нужно воспользоваться им сейчас и успешно вовлечь избирателей между сейчас и выборами осенью", - сказал менеджер кампании Харрис Дэн Каннинен.3

Консенсус Харрис упомянула важность бипартизной политики, пообещав поставить благополучие страны выше партийных или личных интересов. Как консенсус, она поклялась принимать решения с "реализмом, здравым смыслом и практичностью".

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