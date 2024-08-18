Президент Украины Зеленский заявляет о силе в Курском регионе, поскольку украинским силам удается разрушить второй мост.

Борьба продолжается в регионе Курск, где Украина продвигается с момента начала неожиданного пересечения границы неделю назад. Тем не менее, Украина все еще испытывает трудности в занятых восточных районах.

Операция в Курске причинила России значительные проблемы с обороной своей территории. Кажется, что Киев преследует несколько целей с этим нападением, от поднятия морального духа после трудного периода до истощения ресурсов России. Советник президента Украины заявил, что вторжение имело целью установить "справедливый" процесс переговоров.

Влияние Киева в Курске растет, и Зеленский заявил: "Мы укрепляем свои позиции".

В попытке подорвать логистические возможности Москвы украинские силы объявили в воскресенье, что они уничтожили еще один мост через реку Сейм в регионе Курск с помощью "точных авиационных ударов".

"Наша авиация ВВС продолжает парализовать логистику врага точными авиационными ударами, что существенно влияет на ситуацию на поле боя", - написал в социальных сетях командующий ВВС Украины Николай Олещук, сопроводив пост видео с дымом от моста.

Это разрушение произошло через два дня после того, как украинские силы разрушили другой мост через Сейм. Министерство иностранных дел России заявило, что Украина использовала западные ракеты для проведения этого удара, которые, скорее всего, были американскими HIMARS.

Украинская мониторинговая группа DeepState сообщила в воскресенье, что Киев продолжает продвигаться в регионе Курск и поделилась неподвижным изображением из видео, опознанного CNN, якобы украинского танка в селе Ольговка, расположенном примерно в 20 км (12 милях) к северу от города Суджа.

Украинские силы захватили Суджу после начала своего пересечения границы в этом месяце и установили там украинский военный командный пункт.

Украинская армия заявляет, что захватила более 1000 квадратных километров территории России во время текущего вторжения в юго-западном регионе.

Российские силы приближаются к Покровску в Донецкой области

Между тем, российские силы продвигаются на востоке Украины, где Киев испытывает давление весь год.

Армия России приблизилась к городу Покровск в Донецкой области, который служит важной базой для украинской армии из-за его близости к городу Константиновка, другому военному оплоту. Украина использует дорогу, соединяющую их, для переброски припасов на передовую и эвакуации раненых.

"Россияне приближаются, они сейчас в 11 километрах от окраины Покровска. Город готовится", - сказал в воскресенье Сергий Добряк, глава городского военного управления Покровска.

"Каждый город в Донецкой области имеет назначенную ему военную единицу, и разработаны планы обороны. Мы работаем с военными, чтобы строить укрепления. Это продолжающийся процесс", - сказал Добряк.

Эвакуация гражданских лиц из Покровска ускорилась из-за приближения российских сил, сказал он. За последнюю неделю из города было эвакуировано почти 1800 человек, в то время как до недавнего времени ежемесячно эвакуировалось 450-500 человек.

"Россияне разрушают наши города и села, убивают гражданских, поэтому мы должны позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться", - сказал Добряк. "В настоящее время город бомбардируется ракетами, реактивными системами залпового огня и было множество точных воздушных бомбардировок".

Все объекты работают в этом районе, в том числе магазины, сельскохозяйственные рынки, аптеки, банки и банкоматы. Также функционируют суды и центры административных услуг, сказал Добряк.

Интенсивные бои происходят вокруг сел Повитне и Зализное в Донецкой области, расположенных примерно в 40 милях к востоку от Покровска, где российские силы начали "массированный штурм" в воскресенье утром, сказал штаб украинской армии.

"Российские захватчики, поддерживаемые бронетанковой группой из 12 машин, пытались прорвать украинские военные позиции и продвинуться к Торецку", - сказал штаб, имея в виду другой стратегический город, который потенциально мог бы открыть путь для продвижения российских сил к Константиновке, Краматорску и Славянску.

За последнюю неделю Россия использовала более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БЛА различных типов против украинских городов и сел, сказал в воскресенье президент Владимир Зеленский.

"За такой террор агрессор должен быть привлечен к ответственности перед судами и историей. Они уже сталкиваются с силой наших воинов", - сказал Зеленский.

Операция в Курске привлекла внимание всего мира, и многие страны выразили озабоченность по поводу эскалации конфликта в Европе. Всемирная организация здравоохранения также выразила озабоченность по поводу воздействия конфликта на доступ граждан к медицинским услугам в пострадавших регионах.

В свете событий в Украине различные международные организации призвали к мирному решению конфликта, подчеркнув важность соблюдения международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности.

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