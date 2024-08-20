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Президент России Владимир Путин возвращается в Чечню после 13-летнего отсутствия.

Владимир Путин впервые за 15 лет посетил Чеченскую республику во вторник. Агентство «РИА Новости» опубликовало фотографии Путина, пожимающего руку лидеру Чечни Рамзану Кадырову в Грозном. После рукопожатия Путин обнял Кадырова за плечо, и затем оба мужчины сели в роскошную машину и уехали.

 and  Anne Legman
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Во вторник, Путин и Кадыров собрались в Грозном.
Во вторник, Путин и Кадыров собрались в Грозном.

Президент России Владимир Путин возвращается в Чечню после 13-летнего отсутствия.

Кadyров поделился своими планами на насыщенный график в Telegram. Несмотря на утомительный день, Путин кипел энтузиазмом и был полон желания исследовать разные места в Чечне.

Ранее Путин посещал другие северокавказские территории, такие как российские республики Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В Северной Осетии он заглянул в школу, где произошла трагическая ситуация с захватом заложников в Беслане, всего за несколько дней до 20-летия.

Боевики захватили более тысячи заложников, в том числе сотни невинных детей. Когда российские силы безопасности штурмовали школу 3 сентября 2004 года, более 330 человек погибли, в том числе 186 детей.

Это был первый визит Путина в Чечню за десять лет. Несмотря на длительное отсутствие, Чечня оказала существенное влияние на политический путь Путина. Будучи премьер-министром России, он инициировал Вторую чеченскую войну в 1999 году, что укрепило его образ могущественного лидера и принесло ему поддержку многих россиян.

В 2007 году Путин назначил Кadyрова, которому было всего 30 лет, руководителем региона. С тех пор Кadyров правит Чечней железной рукой и, якобы, направил тысячи бойцов для поддержки военной кампании России в Украине.

После визита Путина велись дискуссии о возможных изменениях в подчинении Чечни. Политические стратегии Кadyрова, вдохновленные ранними действиями Путина, сыграли важную роль в поддержании стабильности в подчинении.

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