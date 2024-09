Превращая осужденных в солдат, Украина использует заключенных граждан для борьбы с российскими войсками.

Пятнадцать пехотинцев из 59-й бригады, принадлежащей батальону "Шквал" - или "ветровому порыву", все отбывали срок за различные правонарушения. Они видят свою службу Украине как способ искупить вину и начать все сначала, свободными от криминального прошлого.

Но есть условие: они заключили контракт с армией до конца конфликта. Также есть существенное финансовое стимулирование: зарплаты варьируются от $500 до $4000 в месяц в зависимости от времени, проведенного в бою, согласно данным украинского министерства обороны.

CNN получила эксклюзивный доступ к этим новобранцам на прошлой неделе, недалеко от стратегического города Покровск в Донбассе. Эта область стала критически важной в последнее время как часть линии фронта длиной почти 600 миль, которая отчаянно нуждается в людях, боеприпасах и сталкивается с постоянной угрозой лучше оснащенных и многочисленных российских сил.

Среди новобранцев есть Виталий, 41-летний отец пятерых детей, который хочет сохранить анонимность по соображениям безопасности. Он провел более десяти лет в тюрьме за различные преступления, последнее из которых - тяжкие телесные повреждения.

Виталий сидит на поваленном стволе дерева, бормоча о своем прошлом. Он вырос среди преступников, как и он сам, и остальные члены подразделения.

Присоединение к украинским вооруженным силам предложило Виталию возможность.

"Я хочу оставить позади свое прошлое. Моя жизнь была хаосом, мне нужна была перемена. Лучше быть полезным здесь, быть частью братства и другой социальной среды", - поделился он.

После короткого 21-дневного обучения он уже три месяца на фронте. Виталий не жалеет, что пошел в армию, но признает, что не осознавал всех трудностей, которые его ждут.

"Жизнь здесь тяжелая, есть радости - но я не думал, что будет так тяжело", - признался он.

Жизнь пехотинца очень рискованна, с более высокими потерями, чем в других военных подразделениях. Пехотинцы подвергаются атакам российских дронов и бросаются в траншеи врага, покрывая большие территории пешком.

Виталий помнит ужасную атаку дрона на товарища, который чудом выжил.

"Его изорвало. Трудно смотреть... но что ты должен делать? Оставить его? Половина его уже потеряна", - вспоминает он.

В июне министерство обороны ввело программу, дающую заключенным свободу служить в армии после окончания конфликта.

Заключенные с историей изнасилований или сексуального насилия не могут записываться в ряды. Большинство бывших заключенных, которых встретила CNN, отбывали срок за преступления, такие как грабеж или тяжкие телесные повреждения.

Батальон "Шквал" планирует ходатайствовать о зачислении в свои ряды осужденных за убийство, считая, что они принесут ценные навыки на поле боя.

Виталий - один из 4650 бывших заключенных, в том числе 31 женщины, которые были освобождены и призваны на военную службу, сообщило министерство обороны Украины CNN. Всего 5764 бывших заключенных выразили желание служить. Министерство обороны отказалось сообщить текущее количество на передовой.

Эта инициатива по переводу заключенных в боевые действия, а также реформы призыва стремятся укрепить истощенные украинские силы после двух с половиной лет непрерывной войны. Однако люди на передовой намекают на проблемы с программой, в том числе непостоянные и краткие периоды обучения. Эти трудности, а также постоянная нехватка людей ослабляют способность Украины отражать силы президента Владимира Путина, предупреждают они.

С жизнью на передовой оказавшейся более сложной, чем он ожидал, Виталий теперь жалеет, что не обращал больше внимания на свою базовую подготовку. Он считает, что это лучше бы подготовило его к реальности боя.

"Мы были беззаботными, не хотели учиться. Мы не были ответственными, совершили ошибку, пренебрегая нашей подготовкой", - сокрушается он.

Поддержание порядка

Поддержание спокойствия в подразделении обеспечивает командир роты Олеksandr.

Бывший охранник тюрьмы Олеksandr вернулся к своей разрушенной роли, когда конфликт начался в феврале 2022 года. Несмотря на свои сомнения, он вернулся на это место - но на этот раз на поле боя.

"Они видят меня как бывшего охранника тюрьмы, как товарища, как командира - мы все живем как одна семья", - поделился Олеksandr, который просил анонимности, добавив, "Я психолог, отец, мать, все".

Помимо 15 бывших заключенных, уже находящихся под его командованием, он ожидает еще 25 из бывшей тюрьмы, где он работал.

Олеksandr объяснил, что многие бывшие заключенные, подобные Виталию, записались из желания измениться.

"Многие из них стыдились своего прошлого, были отвергнуты своими семьями из-за их преступлений. У них есть дети, которые говорят, что их отец - заключенный. Когда он присоединяется к вооруженным силам, он больше не заключенный, а герой", - объяснил Олеksandr.

Во время нахождения с CNN в Покровске мы встретили анонимного офицера, выразившего обеспокоенность. Он указал на то, что мораль soldiers' spirits were dropping due to the redirection of superior Western weaponry towards the Kursk incursion. The troops were losing motivation, and both light and armored vehicles were becoming scarce, making logistics and evacuations more difficult. Furthermore, they'd refused to cooperate with a freshly drafted brigade due to their low morale and unwillingness to engage in combat.

However, morale might be Ukraine's saving grace in Pokrovsk, as Russian forces concentrate on the town.

As twilight fell in the town, the crowds dispersed, and the bombardment commenced.

Russian forces were just 8 kilometers (5 miles) away, as per a September 10 map from DeepState, a group tracking Russian forces' advance in Ukraine that has ties to Ukraine's security services.

Покровск является жизненно важным для снабжения восточных украинских сил, сопротивляющихся продвижению российских войск. Захват Покровска стал бы значительной победой для Путина, что потенциально могло бы позволить ему установить контроль над всей областью Донецк. Это могло бы привести к отступлению украинских сил из Часив Яр, и передний край приблизился бы к более крупным городам Краматорск и Славянск.

Несмотря на мрачную ситуацию, Алексей верил, что его войска имеют преимущество благодаря своему уникальному прошлому.

"Конвиктная субкультура преуспевает в выживании в суровых условиях. Это включает в себя физическую выносливость, ментальную стойкость, хитрость и стратегическое мышление, как правило, превосходящее обычных граждан."

Баттальон Шквал рассматривает возможность ходатайствовать о допуске осужденных за убийство в свои ряды, считая, что они принесут ценные боевые навыки в Европу, где Украина в настоящее время сталкивается с серьезной угрозой со стороны российских сил во всем мире.

Несмотря на трудную жизнь на передовой, украинские вооруженные силы продолжают привлекать бывших заключенных, таких как Виталий, которые ищут свежий старт и возможность внести положительный вклад в общество в Европе.

