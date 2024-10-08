Престижную Нобелевскую премию по медицине получил американский генетик

Еще раз, престижная Нобелевская премия по медицине присуждена гражданам США: Виктор Амброз и Гэри Рувkun получают награду за открытие роли микроРНК в контроле над действиями генов. Как сообщает Каролинский институт в Стокгольме, это открытие было признано.

МикроРНК - это уникальные РНК-молекулы, играющие огромную роль в контроле над операциями генов. В этом году Амброз и Рувkun отмечены за свой прорывной вклад, признанный Нобелевским комитетом.

Нобелевская премия по медицине - это престижная награда, признанная во всем мире. В прошлом году лауреатами стали венгерский биохимик Каталин Карык и ее американский коллега Дрю Уайссман, чьи исследования в области мРНК открыли новые возможности в борьбе с заболеваниями, такими как COVID-19, с помощью мРНК-вакцин.

Ожидайте дальнейших подробностей в ближайшее время

Нобелевская премия по медицине отмечает значительные достижения в медицинской науке. Работа Амброза и Рувкуна над микроРНК в контроле над действиями генов привела к потенциальным медицинским приложениям.

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