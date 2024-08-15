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Преподобный <unk>рок-звезда<unk> влияет на молодежь в Интернете

Эксперты беспокоятся, что немецкоговорящий проповедник Абу-Бара, имеющий тысячи подписчиков в TikTok, возможно, закладывает основу для вербовки членов террористической группы.

 and  Vladimir Milov
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Эти видео в TikTok тревожат экспертов по борьбе с терроризмом. CNN сообщает о популярном...
Эти видео в TikTok тревожат экспертов по борьбе с терроризмом. CNN сообщает о популярном проповеднике TikTok, который влияет на молодых людей онлайн и вызывает обеспокоенность у экспертов в области борьбы с терроризмом в Германии.

Преподобный <unk>рок-звезда<unk> влияет на молодежь в Интернете

"Да, это грех," он усмехается. "Вы должны принять тот факт, что вы постареете. Хотите ли вы выглядеть на 20, когда вам 80? Никто вам не поверит."

Абуль-Бараа, немецкоговорящий салафитский проповедник, reaches thousands of followers with Q&A клипами, которые, по словам специалистов по борьбе с терроризмом, в конечном итоге могут сделать их уязвимыми для вербовки террористическими группами. Салафизм — это ультраортодоксальная, пуританская ветвь ислама, которой придерживается меньшинство мусульман.

Казуальный и понятный стиль проповедника помог ему набрать более 82 000 подписчиков в TikTok и десятки тысяч других на других платформах социальных сетей, где он опубликовал более 2000 видео.

"Самый известный влиятельный проповедник в немецкоговорящем мире в настоящее время, 'модель', так сказать, — Абуль-Бараа", — объясняет Николас Штокхаммер, эксперт по борьбе с терроризмом в Университете Вены.

"Радикализация TikTok — это новое понятие для этого явления... И ИГИЛ-К является одним из bénéficiaires этой динамики. Они обращаются именно к очень молодым подросткам".

В прошлом месяце представитель TikTok сообщил CNN: "Мы твердо выступаем против насильственного экстремизма и удаляем 98% контента, который нарушает наши правила о продвижении терроризма, до того, как он будет сообщен нам".

В свете предполагаемого теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене есть новые опасения по поводу онлайн-экстремизма среди молодежи. Австрийские власти считают, что 19-летний предполагаемый организатор атаки был радикализован в Интернете,although unclear how.

51-летний немецкий гражданин Абуль-Бараа неоднократно отрицал какую-либо связь с ИГИЛ или любой другой джихадистской группой.

Но его контент считается первым шагом на пути к экстремизму, согласно Кaan Orhon, специалисту по дерадикализации в ассоциации Green Bird в Бонне, Германия. Он говорит, что имя Абуль-Бараа упоминается как общий знаменатель в радикализации почти каждого молодого человека, с которым он работает.

"Он рок-звезда салафистской сцены в Германии", — объясняет Орхон. "Он очень популярен среди молодых людей, потому что отвечает на нужды, вопросы, интересы, которые не поднимаются ни одной другой исламской теологической институцией".

CNN неоднократно пыталась связаться с Абуль-Бараа, но на момент публикации он еще не ответил.

'Как наркотик для входа'

Вопросы, отвеченные Абуль-Бараа, могут быть столь же безобидными, как "Можно ли играть в Fortnite?" — популярную видеоигру.

Абуль-Бараа отвечает на этот вопрос в двухминутном стилизованном клипе, с изображениями видеоигры на заднем плане.

"Эти игры играть не следует. Мы мусульмане. Мы любим Аллаха и ненавидим многобожие", — говорит он.

Отстранение молодых людей от современного мира — цель Абуль-Бараа, считают эксперты. Продвигая антизападную, салафистскую идеологию, Орхон говорит, что его контент отрывает зрителей от их общин, оставляя их молодые умы уязвимыми для радикального влияния.

"То, что делает его опасным, — это то, что он подобен наркотику для входа для более радикальных актеров", — объясняет Орхон, который описывает отказ Абуль-Бараа от деятельности и интересов, не разрешенных религией, как закладку "основы изоляции".

В одном коротком Q&A, размещенном на YouTube, Абуль-Бараа спрашивает: "Можно ли быть другом кафира? То есть дружить с кем-то, кто не мусульманин. Это против нашей религии".

Проповедник и звезда социальных сетей Абул Бара имеет широкое влияние среди молодых мусульман, говорящих на немецком языке.

Однажды изолированные подростки, повлиявшие на Абуль-Бараа, могут стать легкой добычей для радикальных групп, таких как ИГИЛ-К, активный филиал ИГИЛ, происходящий из Центральной Азии, считают Штокхаммер и Орхон.

"Вот момент, когда его отстранение становится неискренним, потому что он знает, что закладывает основу, где другие акторы подбирают его целевую аудиторию и ведут ее дальше по пути радикализации", — говорит Орхон.

'Каждый раз они пытаются найти что-то новое, чтобы заткнуть нас'

Немецкие службы безопасности следят за Абуль-Бараа уже несколько лет.

Родившийся под именем Ахмед Арми, проповедник вырос в Ливане, прежде чем переехать в Германию около 2002 года.

Он стал главным имамом берлинской мечети "Ас-Сахаба", где поддерживал связи с насильственными джихадистскими фигурами, согласно местным немецким властям. Мечеть была обыскана полицией в 2018 году из-за подозрений в финансировании терроризма. Сейчас она закрыта.

Бараа eventually переехал со своей проповедью в Нижнюю Саксонию, штат северо-западной Германии, где он присоединился к ассоциации проповедников, известной как "Немецкоязычное мусульманское сообщество" или DMG. Он читал проповеди в мечети группы в Брауншвейге до июня этого года, когда немецкие власти запретили и распустили DMG из-за экстремистской деятельности.

"Запрет DMG — это серьезный удар по салафистской сцене в Нижней Саксонии и за ее пределами. С запретом сцены мы лишаем немецкоязычных салафистских проповедников их самой важной платформы для распространения своей экстремистской идеологии", — заявила Даниэла БехрENS, министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии, в заявлении, объявившем о запрете.

Усиление Абуль-Бараа на социальных медиа, где он остается активным производителем контента. На этой неделе он ответил на сообщения в СМИ о связях с предполагаемым заговором на концерте Тейлор Свифт с помощью TikTok-видео и прямой трансляции.

"Дорогие братья и сестры, как вы видите, в настоящее время против нас ведется масштабная кампания", — говорит он в TikTok-клипе. "Каждый раз они пытаются найти что-то новое, чтобы заткнуть нас".

Подписчики Абуль-Бараа, скорее всего, будут представлены более экстремистским контентом алгоритмами социальных сетей, разработанными для питания и кормления их интересов.

И группы, подобные ИГИЛ-К, готовы воспользоваться ситуацией, активно пытаясь завербовать несовершеннолетних, что представляет собой вызов для правоохранительных органов.

"Расчет ИГИЛ-К и тех людей, кто стоит за этим, заключается в том, что... трудно привлечь их к ответственности по закону, потому что они слишком молоды", - говорит Штокхаммер.

Подозреваемый в организации концерта Тейлор Свифт был остановлен, но европейские официальные лица опасаются, что ИГИЛ-К уже вербует для следующего нападения на окраинах интернета, где молодые умы могут быть восприимчивы и одиноки.

Влияние Абуль Бараа распространяется за пределы Германии, охватывая значительную аудиторию в Европе и делая его видной фигурой в мире салафитских проповедников.

Несмотря на опасения, что его контент может способствовать радикализации, ИГИЛ-К и другие экстремистские группы считают платформы, подобные TikTok, благодатной почвой для вербовки, особенно среди молодых и уязвимых людей во всем мире.

Духовный лидер и звезда соцсетей Абул Бараа имеетОбширную аудиторию среди молодежи мусульман Германии.

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