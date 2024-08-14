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Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин был отстранен от должности в результате решения суда.

Премьер-министр Таиланда Среetra Тависин отправлен в отставку после того, как суд признал его виновным в нарушении Конституции, что приводит к новой стадии политической неопределенности в королевстве.

 and  Hanna Hofmann
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Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин выступает перед прессой по прибытии в правительственный...
Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин выступает перед прессой по прибытии в правительственный дом, в Бангкоке

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин был отстранен от должности в результате решения суда.

Приговор вынесен через неделю после того, как тот же суд распустил популярную прогрессивную партию Таиланда "Пхаэ Рак Сабанг", которая победила на выборах в прошлом году, и запретил ее лидерам заниматься политикой в течение 10 лет.

Конституционный суд в Бангкоке в среду постановил, что Сретта, недвижимый магнат и относительно новый политик, нарушил этическую норму, назначив в кабинет министров адвоката, отбывавшего тюремное заключение.

Теперь нужно сформировать новое правительство, и правящая коалиция, возглавляемая "Пхэу Ти", выдвинет нового кандидата на пост премьер-министра, который будет голосовать в 500-местном парламенте.

Приговор означает новые потрясения для уже бурной политической обстановки в Таиланде, где те, кто добивается перемен, часто сталкиваются с установленным порядком - небольшой, но могущественной группой военных, роялистов и бизнес-элит.

За последние два десятилетия десятки законодателей были запрещены, партии были распущены, а премьер-министры были смещены путчем или решением суда - с центральной ролью суда в продолжающейся борьбе за власть.

Назначение Сретты на высший пост в августе прошлого года положило конец трехмесячному политическому тупику после выборов 2023 года, но привело к тому, что его партия "Пхэу Ти" вошла в правительство, возглавляемое своими давними военными соперниками.

Иск против Сретты был подан в мае группой из 40 бывших сенаторов, назначенных военными, которые требовали его отстранения от должности из-за назначения в кабинет министров Пичита Чуенбана, близкого помощника бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры.

Пичит отбыл шестимесячное тюремное заключение в 2008 году за оскорбление суда после попытки дать взятку судебным чиновникам в земельном деле, связанном с Таксином.

Сретта отрицал свою вину и заявлял, что Пичит, который с тех пор ушел в отставку, был надлежащим образом проверен, и партия следовала надлежащим процедурам.

В последнее время популярность Сретты снизилась, согласно опросам, так как его ключевые экономические политики столкнулись с оппозицией и задержками.

Но решение суда в среду шокировало политических аналитиков, которые считали, что суд встанет на сторону премьер-министра.

Приоритетом Сретты с момента вступления в должность было исправить слабую экономику Таиланда.

Уволенный лидер продвигал свою знаковую программу в размере 500 миллиардов бат (13,8 миллиарда долларов), которая, по его словам, создаст рабочие места и стимулирует расходы в отсталых регионах. План еще не запущен.

Сретта также поставила цель привлечь больше иностранных инвестиций и сделать Таиланд глобальным туристическим центром, расширяя политику безвизового въезда и объявляя о планах проведения крупных мероприятий для стимулирования экономики.

"Пхэу Ти" и установленный порядок

"Пхэу Ти" - это последняя инкарнация партий, связанных с разделившим мнения бывшим лидером Таксином, которого военные отстранили от власти в 2005 году.

Таксин, миллиардер в сфере телекоммуникаций и бывший владелец футбольного клуба "Манчестер Сити", является главой знаменитой политической династии, которая играла значительную роль в тайской политике в течение последних двух десятилетий.

Его драматическое возвращение из 15-летней самоизгнания совпало с голосованием Сената о назначении Сретты 30-м премьер-министром Таиланда.

Это гарантировало "Пхэу Ти" статус главы многопартийной коалиции. "Движение вперед", которое одержало сенсательную победу на выборах в мае 2023 года со своим популярным реформаторским лозунгом, было вынуждено остаться в оппозиции.

"Движение вперед" предложило радикальные реформы, чтобы воспользоваться годами растущего недовольства тем, как управляется Таиланд, в том числе изменения в строгие законы о клевете, которые уголовно наказывают за оскорбление старших членов королевской семьи.

В июле 2023 года консервативные сенаторы воспрепятствовали "Движению вперед" в формировании правительства из-за своей кампании реформ. А на прошлой неделе Конституционный суд обвинил партию в "подрыве монархии" и приказал ее распустить, нанеся удар по оживленному прогрессивному движению. Бывшие члены партии затем реорганизовались под новым названием.

С уходом Сретты с поста политические переговоры возобновятся, когда партнеры по коалиции будут бороться за места в кабинете министров и высший пост.

Лидер "Пхэу Ти" Паэнгтхонгтхон Шинаватра, самая младшая дочь Таксина, будет среди вероятных кандидатов на пост премьер-министра.

Это развивающаяся история и будет обновляться.

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