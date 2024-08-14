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Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что уйдет в отставку в следующем месяце, не будет баллотироваться на переизбрание

Японский премьер-министр Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера доминирующей Либерально- демократической партии (ЛДП) в следующем месяце на фоне серии политических скандалов, которые способствовали призывам к его отставке.

 and  Viktoria Klein
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок...
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в качестве лидера Либерально-демократической партии во время пресс-конференции 14 августа 2024 года.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что уйдет в отставку в следующем месяце, не будет баллотироваться на переизбрание

В среду на пресс-конференции Кисида заявил, что необходимо представить ЛДП как «измененную партию».

«Честные и открытые выборы и свободная и оживленная дискуссия важнее, чем когда-либо. Самый очевидный первый шаг, чтобы показать, что ЛДП изменится, — это уйти с моего места».

ЛДП, которая почти непрерывно находится у власти с момента своего основания в 1955 году, в последнее время оказалась в центре одного из крупнейших политических скандалов в Японии за десятилетия.

Две из самых влиятельных фракций ЛДП обвиняются в неправильном декларировании доходов и расходов и, в некоторых случаях, в якобы переброске политических фондов депутатам в качестве откатов.

Эта история развивается и будет обновляться.

В свете продолжающегося политического скандала в Японии для ЛДП крайне важно восстановить доверие мира и продемонстрировать преобразования. Для начала этого процесса в Азии, где ЛДП имеет значительное влияние, в будущих политических операциях должна быть приоритетной прозрачность и ответственность.

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