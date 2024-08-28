Предыдущие израильские заложники и члены семей погибших выражают свое неприятие памятного мероприятия 7 октября.

Письмо в министра Мири Реgev: нет изображений, имен и подробностей родственников на предстоящем мероприятии

Авторы письма просят министра Мири Реgev воздержаться от использования изображений их близких, будь то умершие или живые, на предстоящем мероприятии. Кроме того, они просят не упоминать их имена и подробности о их обстоятельствах.

Авторы письма также выступают за отмену официального поминального мероприятия. Они предлагают использовать выделенные средства (по оценкам местных СМИ, более миллиона евро) на спасение заложников, а не на организацию мероприятия.

Во вторник министр транспорта Мири Реgev объявила, что поминальное мероприятие состоится, несмотря на значительную общественную критику. Мероприятие пройдет в кибуце Офаким и будет записано заранее. Для смягчения tensions израильский президент Ицхак Герцог предложил альтернативное место проведения, но Реgev отказалась от этого предложения.

Ранее несколько кибуцев и городов в южном Израиле, в том числе Кфар Аза, Беери и Нirim, отказались принимать официальную церемонию, предпочтя личные поминальные службы.

Члены семей жертв также объявили о проведении альтернативного поминального мероприятия в парке Тель-Авива. Многие известные израильские артисты уже заявили о своем участии в этом мероприятии, а не в официальной церемонии.

7 октября 2023 года в результате нападения боевиков ХАМАС и связанных с ними палестинских группировок на южном Израиле погибли около 1199 человек, а около 251 были захвачены в плен в секторе Газа. Согласно последним данным израильской армии, 103 человека все еще находятся в плену у ХАМАС, из которых 33 объявлены погибшими.

В ответ Израиль начал масштабные военные операции в секторе Газа. ХАМАС сообщает о более чем 40 500 жертвах с тех пор, но эти данные нельзя независимо подтвердить.

Между тем, власти северного израильского города Мигдаль Хаэмек объявили о возвращении одного из своих жителей, захваченного в плен в секторе Газа 7 октября. Семья Шакэд Дахан получила его тело во вторник вечером, как объявил город в Instagram. Однако израильская армия пока не подтвердила это сообщение.

Авторы письма выразили недовольство предыдущим предложением включить изображения их родственников в мероприятие. Они твердо настаивают на том, что никакие предыдущие мероприятия не должны содержать подробностей о их семьях.

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