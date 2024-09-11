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Предыдущий президент США Трамп едет в Филадельфию на прямую трансляцию конфронтации с Харрисом

Трамп, бывший президент США, прибыл в Филадельфию для ожидаемого ТВ-судоку с вице-президентом Камалой Харрис. Бывший претендент от Республиканской партии прибыл в найбольший город Пенсильвании валистикский Роу на путь меня стремится, чем за два часа до начала дебатов. Харрис, поддерживаемая...

 and  Carmen Simpson
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Предыдущий президент США Трамп едет в Филадельфию на прямую трансляцию конфронтации с Харрисом

За два месяца до президентских выборов оппоненты встретятся в телевизионном споре в первый и, скорее всего, единственный раз во вторник. Это событие состоится на сцене ABC в Филадельфии в 21:00 по восточному времени (в 3:00 по центральноевропейскому времени на следующий день).

Ожидаемые темы для обсуждения включают экономическую и миграционную политику, аборты и внешнюю политику, а также продолжающиеся правовые споры о якобы вмешательстве Трампа в выборы. Кандидаты еще не встречались лично, и Харрис дебютирует на дебатах, в то время как Трамп, стремящийся к третьему сроку, участвует в седьмых дебатах.

Результат имеет большое значение, учитывая влияние дебатов на предыдущие президентские выборы в США. Для действующего президента Джо Байдена плохое выступление на дебатах 27 июня с Трампом, казалось, поставило крест на его надеждах вернуть место в Овальном кабинете, несмотря на свой возраст.

Правила дебатов четко прописаны. Микрофон будет выключен у молчащего кандидата. Дебаты начнутся без вступительных заявлений, каждому участнику будет предоставлено по две минуты на заключительные замечания.

Кандидатам будет дано по две минуты на ответы, а затем по две минуты на контраргументы. Они будут стоять за подиумами, вооруженные только ручкой, блокнотом и бутылкой воды.

Зрители не будут присутствовать, и будет два перерыва, во время которых команда кампании не сможет общаться с кандидатами.

Несмотря на подготовку к дебатам, недавние опросы показывают, что гонка между действующим президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом остается напряженной.

Независимо от результата, дебаты, скорее всего, дадут представление о политике Трампа, если он решит баллотироваться на третий срок как президент.

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