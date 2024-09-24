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Предварительные опросы указывают на облегчение для немецкого Шолца, так как его партия, похоже, готова отразить ультраправых соперников на выборах в штаты.

На выборах в Ланде Бранденбург, состоявшихся в воскресенье, первоначальные данные опросов показали, что tedescribed Chancellor Olaf Scholz от партии SocdemSPD успешнно отразит угрозу ультраправой партии 'Альтернатива для Германии' (А fdG), которая лидировала в течение всей кампании.

 and  Viktoria Klein
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Дитмар Вайдеке, премьер-министр Бранденбурга и кандидат на пост лидера Социал-демократической...
Дитмар Вайдеке, премьер-министр Бранденбурга и кандидат на пост лидера Социал-демократической партии Германии, на фоне первых предварительных результатов выборов в земельном правительстве, в Потсдаме 22 сентября 2024 года.

Предварительные опросы указывают на облегчение для немецкого Шолца, так как его партия, похоже, готова отразить ультраправых соперников на выборах в штаты.

СДП, находящаяся у власти в земле, окружающей Берлин, с момента воссоединения Германии в 1990 году, получила 31,8% голосов, опередив ультраправую партию "Альтернатива для Германии" с 29,2%, согласно опросу, проведенному в последнюю минуту телевещателем ZDF.

Эта победа может предоставить Шольцу небольшую передышку от внутрипартийных дебатов, которые ставят под сомнение его пригодность для выдвижения в качестве кандидата от СДП в предстоящих федеральных выборах в сентябре, учитывая его низкую популярность среди избирателей.

Однако не ожидается, что это существенно укрепит позиции Шольца или его партии, учитывая, что популярный действующий премьер-министр СДП Дитмар Вайдке дистанцировался от Шольца во время кампании и критиковал политику федерального правительства.

Генеральный секретарь СДП Кевин Кюhnert прокомментировал: "Дитмар Вайдке и его бранденбургская СДП провели впечатляющую кампанию в последние недели".

Он добавил: "Для нас в федеральной СДП, если все пойдет хорошо, наши проблемы не вырастут. Но и не уменьшатся".

По данным exit-опроса, проведенного ARD, 75% избирателей, проголосовавших за СДП, сделали это как защитную меру против AfD. Явка составила 73%, что на 12% выше, чем пять лет назад, согласно ZDF.

На национальном уровне СДП опрашивается на уровне 15%, что существенно ниже 25,7%, полученных ими на федеральных выборах 2021 года. Они отстают от AfD и оппозиционных консерваторов.

Все три партии в идеологически разнообразной коалиции Шольца в настоящее время опрашиваются около 30%, делая консерваторов самой популярной партией.

Коалиция подвергалась критике за внутренние разногласия и управление миграцией. В бывшем коммунистически управляемом Востоке избиратели также критикуют решение коалиции поставлять оружие Украине для защиты от полномасштабного российского вторжения.

Нет места для самоуспокоенности

Результаты выборов в Бранденбурге состоялись через три недели после того, как AfD стала первой ультраправой партией, победившей на выборах в земле в Германии со времен Второй мировой войны, в Тюрингии. AfD также показала хорошие результаты в соседней Саксонии, заняв второе место после консерваторов.

Вайдке предостерег от самоуспокоенности, признав продолжающийся рост AfD. Опрос ZDF показал, что AfD набрала 5,7 процентных пункта по сравнению с последними выборами в Бранденбурге в 2019 году.

Совместный лидер AfD Тино Чруппала подчеркнул сильную поддержку партии среди молодых избирателей, что является общей тенденцией для ультраправых партий по всей Европе на выборах в ЕС в июне.

Левую коалицию, возглавляемую Сахрой Вагенкнехт, proyected на третье место с 12% голосов, согласно опросу, опередив консерваторов с 11,6%. Это подчеркивает продолжающуюся политическую нестабильность в Германии, делая предсказания сложными.

"Зеленые", один из младших партнеров в федеральной коалиции, набрали 4,7% голосов, едва не преодолев 5%-ный порог, необходимый для автоматического получения места в земельном парламенте.

Результат другого младшего партнера по коалиции, Свободных демократов (СвДП), не был достаточно существенным, чтобы отразиться в опросе.

Эта победа в Бранденбурге может временно замедлить продвижение AfD в Европе, учитывая их успех в Германии и выступления других ультраправых партий по всей Европе. Однако позиции СДП на международной арене остаются слабыми, с их национальными опросами на уровне 15%.

Оlaf Шольц, канцлер Германии, присоединился к правительственному собранию в берлинском месте 4 сентября 2024 года.

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