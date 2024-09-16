Предстоящий наводнение: важные приоритеты

Уровень воды растет в Европе, а Германия сталкивается с риском наводнения в нескольких районах. Какие меры еще можно принять и что важно сделать, когда вода начнет подниматься.

Борьба с самим наводнением обычно вне нашего контроля, но мы можем повлиять на его воздействие на наш дом, окружающую среду и личное благополучие. Когда наводнение предсказывается в вашем районе, часто еще есть время действовать.

Подготовка дома, когда наводнение близко

Если время позволяет, Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных ситуациях (BBK) советует посетить хозяйственный магазин: "Купите мешки с песком, доски, водонепроницаемую фанеру и силикон". Эти предметы можно использовать для герметизации окон, дверей и других входов и выходов.

Проверьте любые устройства для предотвращения обратного потока в подвале до того, как вода достигнет этого уровня.

Определите любые опасные материалы и химикаты в подвале и переместите их в безопасное место. Это включает в себя топливные баки, которые можно защитить от плавучести.

Отключите электрические устройства и системы в комнатах, которые могут быть подвержены риску наводнения. Если не уверены, отключите главный распределительный щиток. Это снижает риск поражения электрическим током во время наводнения.

Переместите ценные вещи, такие как мебель, инструменты и электроприборы, на более высокие этажи, если это возможно.

Паркуйте автомобиль в безопасном месте в низменных районах.

В крайнем случае, никогда не оставайтесь в подвале во время наводнения. Поднимающаяся вода может стать опасной для жизни очень быстро.

Что еще учитывать: аварийные запасы, документы и планы экстренной помощи

После наводнения в Австрии, Польше и Чехии Фритц-Хельге Восс из баварской ассоциации Технического спасательного агентства (THW) порекомендовал зрителям ZDF запастись аварийными запасами. Отключения электроэнергии распространены в затопленных районах. Но что должно быть в вашем наборе для экстренной помощи?

Достаточное количество еды и питьевой воды. BBK рекомендует около 2 литров жидкости на человека в день. Это может включать воду, а также фруктовые соки и другие долгоживущие напитки. Не забудьте о своих питомцах.

Аптечка первой помощи с вашими назначенными лекарствами, а также болеутоляющими, жаропонижающими, противодиарейными, противорвотными лекарствами, термометром, пинцетом, средствами для дезинфекции кожи и ран, одноразовыми перчатками, маской для лица и материалов для перевязки (такими как те, которые есть в аптечке для автомобиля).

Радио, работающее от батареек или ручного привода, возможно, с портативными аккумуляторами для смартфона.

Фонарик.

Газовый походный горелка.

Важные документы, такие как удостоверения личности, сертификаты, дипломы или контракты, хранящиеся в водонепроницаемом конверте.

Для получения более подробной информации о запасах, лекарствах и рюкзаках посетите веб-сайт BBK по адресу bbk.bund.de. Вы также можете заказать печатные брошюры на сайте для справки.

В свете возможного наводнения важно иметь план экстренной помощи. В этом плане должны быть указаны важные номера, такие как местная служба экстренной помощи.

Если объявлено предупреждение о наводнении, упаковка в водонепроницаемые сумки таких вещей, как лекарства, документы и смена одежды, может спасти жизнь.

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