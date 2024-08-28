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Предстоящее слушание суда за духовника Бремера по обвинению в подстрекательстве к мятежу: сопротивление штрафным взысканиям

Upcoming судебный процесс против бременского духовного лица за разжигание враждебности к населению временно приостановлен после соглашения о выплате возмещения. В среду Бременский районный суд объявил, что протестантский священник должен будет выплатить 5000 евро ЛГБТК+ группе. Гособвинитель и...

 and  Max Becker
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Предстоящее слушание суда за духовника Бремера по обвинению в подстрекательстве к мятежу: сопротивление штрафным взысканиям

В течение длительного времени ситуация в судах Бремена вызывала волнение. В 2019 году лидер так называемой "церкви приклеивания Библии" в Бремене сделал оскорбительные замечания о гомосексуальности и гомосексуалах во время якобы свадебной мастерской. Он назвал их "деградированными формами общества" и "преступниками". Запись этого была размещена в Интернете, что привело к обвинению против него со стороны прокуратуры Бремена.

В 2021 году Ландgericht Бремена признал мужчину виновным в разжигании ненависти и оштрафовал его на 8100 евро. Однако в 2022 году Oberlandesgericht Бремена отменило это решение, признав его невиновным, сославшись на руководство Федерального конституционного суда. В прошлом году Oberlandesgericht Бремена отменило это решение, вернув дело в Ландgericht. Процесс, который должен был начаться в среду, завершился в первый день мировым соглашением.

Мировое соглашение является обязательным, при условии, что мужчина оплатит штраф в течение шести месяцев. Сообщается, что в рамках соглашения был достигнут публичный извинения от обвиняемого. Также учитывалось время, прошедшее с момента инцидента, и затяжной характер процесса. Неопределенный будущий график также был принят во внимание.

Эта ситуация уже давно беспокоит протестантскую церковь в Бремене. Пастор является хорошо известной фигурой, представляющей очень фундаменталистское истолкование веры по всей стране. Его прихожане открыто поддерживают его. В 2020 году церковь инициировала дисциплинарные действия и временно отстранила его от обязанностей. Однако в 2021 году в результате правовых соображений было достигнуто соглашение, позволяющее ему продолжать свою деятельность.

Дисциплинарные действия церкви против пастора в 2020 году были частично связаны с его оскорбительными замечаниями о гомосексуальности в 2019 году. Несмотря на предъявленные обвинения и судебные процессы, взгляды пастора на гомосексуальность как на "деградированные формы общества" и "преступников" все еще являются предметом дискуссий среди его последователей и критиков.

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