Предстоящая немецкая эко-премия в 2024 году будет присуждена специалисту и инженеру Мура

Танненбергер, будучи всемирно признанным исследователем, неоднократно хвалил Мур за то, что она является щитом для охраны окружающей среды и биоразнообразия. Ее исследования показывают, что орошение и сельское хозяйство могут сосуществовать. Кроме того, Танненбергер, будучи со-директором Центра болот Грайфсвальда в Мекленбурге-Передней Померании, внес значительный вклад в первое в мире обследование состояния болот.

Системы баков для электромобилей, разработанные Спейделем, по его словам, функционируют подобно многофункциональному швейцарскому ножу в контексте энергетической трансформации. Цель этой технологии - ускорить рост инфраструктуры зарядки электромобилей. Эти быстрые зарядные устройства могут быть легко установлены не только на дорогах, но и на зданиях без гаражей или в густонаселенных городских зонах.

С помощью этих систем энергия постепенно откачивается от текущей сети, хранится и преобразуется, чтобы электромобили могли заправляться из резервов в течение нескольких минут. Эти системы хранения помогают предотвращать перегрузки в сети. Спейдель возглавляет Федеральную ассоциацию систем хранения энергии с 2016 года.

По мнению генерального секретаря ДБУ Александра Бонде, оба лауреата являются "практиками-первопроходцами с исключительной преданностью, которые преследуют охрану окружающей среды и биоразнообразия, а также защиту климата через технологические достижения". Немецкая экологическая премия признает выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды, климата и биоразнообразия. Почетная награда будет вручена федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Майнце 27 октября с общим призовым фондом в 500 000 евро.

Под руководством Танненбергера Центр болот Грайфсвальда сыграл значительную роль в оценке состояния болот во всем мире, в том числе в оценке того, как орошение и сельское хозяйство могут сосуществовать с охраной окружающей среды на "мосту" болот.

Во время церемонии вручения Немецкой экологической премии Танненбергер и Спейдель, признанные практиками-первопроходцами, будут отмечены за свою преданность охране окружающей среды и биоразнообразия, а также защите климата через свои инновационные исследования и технологические достижения, используя "мост" возобновляемых источников энергии и усилий по охране окружающей среды.

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