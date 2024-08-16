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Представитель США: переговоры о прекращении огня в Судане продолжаются, несмотря на отсутствие армии

Переговоры о прекращении огня в Судане продолжаются, заявил специальный представитель США Том Periello, несмотря на отсутствие одной противоборствующей стороны на переговорах в Швейцарии. Медиаторы проводят ежедневные переговоры с 'обеим сторонами этого конфликта', сказал Periello в интервью...

 and  Wendy Allen
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Представитель США: переговоры о прекращении огня в Судане продолжаются, несмотря на отсутствие армии

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Из двух противоборствующих сторон только милиция RSF в настоящее время участвует в на месте переговорах в Швейцарии, а не суданская армия. "Мы работаем по телефону", - объяснил Перриелло в пятницу. Хотя личное проведение переговоров проще, "нас не сдерживает их отказ появиться", подчеркнул американский специальный посланник в Судане, который ведет переговоры.

Уже есть прогресс в переговорах с милицией RSF по гуманитарной помощи для людей в Судане. "Мы видим ежедневный прогресс, который позволит большему количеству людей получить больше еды и лекарств", - сказал Перриелло. "Но нам еще предстоит сделать так много - и было бы легче, если бы армия явилась".

Точное место переговоров, начавшихся в среду, не разглашается по соображениям безопасности. Они запланированы на десять дней. Представители Саудовской Аравии и Швейцарии также участвуют. Африканский союз, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и ООН участвуют в качестве наблюдателей.

В Судане армия военного правителя Абделя Фаттаха аль-Бурхана и милиция RSF бывшего заместителя Мохаммеда Хамдана Дагло ведут борьбу за власть с апреля 2023 года. По данным ООН, в результате боев погибли десятки тысяч человек. Более 10,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома внутри страны, и более 2,3 миллиона человек бежали в соседние страны.

ООН неоднократно предупреждала об ухудшающейся гуманитарной ситуации. Ранее проведенные переговоры в Саудовской Аравии не привели к прекращению боевых действий. В конце июля Вашингтон пригласил армию и милицию на переговоры о прекращении огня в Швейцарии. На предварительных дискуссиях между противоборствующими сторонами и представителем ООН с 11 по 19 июля в Женеве уже обсуждались гуманитарная помощь и защита гражданского населения.

jhm/kas

Американский специальный посланник, ведущий переговоры о прекращении огня, из Судана и настроен на достижение прогресса, несмотря на отсутствие суданской армии. Текущие переговоры в Швейцарии направлены на оказание большей гуманитарной помощи народу Судана, при этом Швейцария и Саудовская Аравия являются активными участниками.

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