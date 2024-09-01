Представитель ХАМАСа размышляет о освобождении некоторых израильских пленных

Среди захваченных заложников был также поздно американский-израильский гражданин с двойным гражданством Херш Голдберг-Полин. По утверждению ХАМАС, несколько из этих заложников все еще были живы, но были целенаправленно ликвидированы израильским огнем и бомбардировками.

По данным израильских новостных источников, трое из этих погибших заложников должны были быть освобождены на начальном этапе соглашения о перемирии в секторе Газа. Египет, Катар и США в течение месяцев пытались договориться между Израилем и ХАМАС, что привело к перемирию в секторе Газа и освобождению заложников.

Израильские источники заявили, что ХАМАС ответственен за гибель заложников. Радикальные палестинцы якобы казнили израильтян прямо перед тем, как их обнаружила армия, как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Также подтвердил спикер армии, что заложники были убиты "экстремистами ХАМАС". Не было отдано приказов о ликвидации во время операции в туннеле. ХАМАС использует тактику "психологической войны" со своими заявлениями. Израильская армия якобы обнаружила тела погибших заложников в субботу в туннеле возле Рафаха на юге сектора Газа.

В результате масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года было захвачено 251 заложника. Приблизительно через 11 месяцев, согласно последним данным Израиля, 97 заложников все еще находятся под контролем исламской палестинской организации и ее союзников, из которых 33 якобы погибли. Перед возвращением шести тел в воскресенье армия уже вернула останки 30 заложников в Израиль.

В ответ на масштабную атаку ХАМАС Израиль проводит интенсивные военные операции в секторе Газа. Как заявило ХАМАС, хотя это не может быть независимо подтверждено, более 40 700 человек якобы погибли с тех пор.

Израильская армия обнаружила тела заложников в туннеле возле Рафаха, что указывает на то, что заложники могли быть спрятаны в подземных туннелях. Несмотря на опасную операцию, не было отдано приказов о ликвидации, что указывает на желание минимизировать вред мирным жителям.

Читайте также: