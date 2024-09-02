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Предполагается, что инъекция, которая устраняет ожирение, замедляет процесс старения.

Невероятное средство для снижения веса и эликсир омоложения

 and  Yaroslav Smith
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Предполагается, что инъекция, которая устраняет ожирение, замедляет процесс старения.

Управление диабетом и проблемами с весом: Оземпик и Веговый. Но есть и больше, эксперты раскрывают секреты. Эти инъекции для похудения якобы показали многочисленные дополнительные преимущества для здоровья в последних исследованиях - они могут стать своего рода 'эликсиром жизни'.

Изначально разработанные для контроля над вторым типом диабета, инъекции для похудения, такие как Веговый или Оземпик, стали мощным инструментом в борьбе с ожирением. Однако эти препараты могут сделать гораздо больше, согласно ученым, выступавшим на конференции Европейского кардиологического общества в Лондоне. Инъекции могут потенциально замедлять процесс старения, позволяя людям жить дольше и здоровее, они сообщили.

Ранее проводимые исследования уже показали, что семаглутид, известный под торговыми названиями Веговый и Оземпик, снижает риск смертности у людей с избыточным весом или ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новые исследования показали, что эффекты этих препаратов выходят за рамки первоначальных ожиданий. Еженедельные инъекции предотвращают сердечную недостаточность, снижают смертность от COVID-19, обращают вспять заболевание почек и снижают неконтролируемое высокое кровяное давление.

Как отметил Харлан Крумхольц из Йельской медицинской школы на конференции, "Семаглутид демонстрирует широкий спектр преимуществ". Его можно рассматривать как препарат, который способствует здоровью. Он снижает воспаление, связанное с раком, диабетом, деменцией и заболеваниями сердца. "Меня бы не удивило, если бы улучшение здоровья людей таким образом действительно замедляло процесс старения", - сказал Крумхольц.

Снижение смертности от инфекций

Новые данные были получены из исследования SELECT в США, в котором приняли участие более 17 600 людей с избыточным весом или ожирением в возрасте 45 лет и старше с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но без диабета. Им давали семаглутид или плацебо и наблюдали в течение более трех лет.

Те, кто принимал лекарство, имели меньшую общую смертность, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19, как показали исследования. Участники, получавшие семаглутид, заболевали COVID-19 так же часто, но умирали от него меньше.

Независимо от пола, лекарство также снижало риск нежелательных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление и аритмии; этот эффект наблюдался чаще у женщин. Кроме того, оно улучшало симптомы сердечной недостаточности и снижало уровни воспаления в организме - независимо от того, теряли ли участники вес или нет.

"Значительное снижение смертности от несердечно-сосудистых заболеваний и особенно смертности от инфекций было удивительным", - сказал Бенджамин Сцирика, профессор Гарварда и ведущий автор одного из исследований. "Эти результаты подтверждают, что ожирение и избыточный вес увеличивают риск смерти по многим причинам, которые можно Modify с помощью терапии, такой как семаглутид".

Эксперты ранее подчеркивали, что это лекарство не является быстрым решением или заменой сбалансированной диеты и регулярных упражнений и должно назначаться только под медицинским наблюдением. Как и любое лекарство, оно может иметь побочные эффекты и риски - наиболее распространенными являются тошнота, расстройство желудка и вздутие живота.

Лекарство для похудения семаглутид, часто используемое в виде Веговый или Оземпик, показало потенциал в снижении смертности от различных инфекций, как показало исследование SELECT. Кроме того, семаглутид снижает риск нежелательных сердечно-сосудистых заболеваний и аритмий, этот эффект наблюдался чаще у женщин, независимо от потери веса.

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