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Предки викингов плыли в сторону Арктики

 and  Michael Bootcampf
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Уменьшенная модель судна, которое, как считается, использовалось норвежскими жителями Гренландии...
Уменьшенная модель судна, которое, как считается, использовалось норвежскими жителями Гренландии для получения моржового клыка из北大西洋

Предки викингов плыли в сторону Арктики

В Средние века бивни моржей были желанным товаром для торговли. Однако место, откуда торговцы получали этот товар, оставалось загадкой до недавнего времени. Новое исследование предполагает, что норманнские поселенцы, возможно, отправлялись так далеко, как Арктика Северной Америки, чтобы охотиться на моржей для этой цели.

Исследование артефактов из бивней моржей указывает на то, что средневековые европейские торговцы пересекали обширные арктические воды. Хотя первоначальные контакты с коренными народами, возможно, были редкими, регулярная торговля, по-видимому, возникла позже, согласно команде исследователей, опубликованной в "Science Advances".

Эта ранняя торговля могла способствовать более широким связям между различными арктическими культурами и регионами, гипотезируют исследователи, возглавляемые Эмили Руиз-Пуэрта из университетов Копенгагена и Гронингена. Кроме того, встреча европейских норманнов и коренных народов Северной Америки стала первой встречей двух основных ветвей человечества после их миграции из Африки в плейстоцене.

Прибытие Гренландцев

Эти гренландцы, или Гренлэндингар на исландском языке, были норманнскими поселенцами, которые основали поселения на Гренландии около 986 года под руководством Эрика Рыжего. Они были потомками викингов, поселившихся на Исландии. Их присутствие длилось примерно 500 лет, прежде чем поселения были покинуты в 15 веке.

Согласно исследованию, бивни моржей высоко ценились в средневековой Европе. Их использовали для художественных резных изделий, декоративных предметов и роскошных повседневных вещей, таких как расчески. Источники этих бивней были неизвестны до сих пор, заявила команда исследователей.

Новый анализ предполагает, что во время средневекового теплого периода, примерно с 950 по 1250 год нашей эры, норманнские поселенцы, возможно, плавали глубоко в Арктику Северной Америки, чтобы охотиться на моржей из-за истощения местных популяций возле Норвегии и Исландии.

Места обитания охотничьих животных

Чтобы проследить средневековый "арктический маршрут слоновой кости", команда проанализировала 31 культурный артефакт, изготовленный из бивней моржей, хронологически и генетически. Эти данные сравнивались с генетическими профилями атлантических моржей, которые обитали в определенных областях между 900 и 1500 годами нашей эры.

Моржи обитали в различных арктических охотничьих угодьях. Хронология находок указывает на то, что охотники на слоновую кость продвигались все севернее в поисках моржей по мере роста европейского спроса на слоновую кость и истощения региональных популяций.

Примерно половина изделий происходила из региона, называемого Северное Водяное (Гренландский: Пикиаласорсуак) в канадской Арктике, открытой водной зоне в проливе Дэвиса, далеко на севере и западе от Гренландии. В этом районе круглый год обитают моржи, а также кольчатые тюлени и некоторые виды китов.

Монополия на слоновую кость

Условия климата и прогресс в мореходстве, вероятно, позволили гренландским поселенцам самим эксплуатировать отдаленные популяции, предполагают исследователи. Это также подтверждается открытием промежуточных мест хранения шкур и бивней моржей далеко от известных поселений инuits того времени.

Возможно, позже произошли контакты с инuits, когда климатические условия ухудшились снова. Между началом 12-го и серединой 14-го века норвежцы в Гренландии почти монопольно поставляли слоновую кость в Европу.

Гренландцы, основанные Эриком Рыжим в 10-м веке, возможно, отправлялись в Северное Водяное в канадской Арктике во время средневекового теплого периода, чтобы охотиться на моржей из-за истощения местных популяций в Норвегии и Исландии. Этот регион, богатый моржами, кольчатыми тюленями и некоторыми видами китов, стал значительным источником слоновой кости для гренландцев, что, возможно, способствовало их монополии на поставки слоновой кости в средневековую Европу.

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