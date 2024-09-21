Причины развития болезни Альцгеймера еще не полностью изучены.

Каждый год десятки тысяч человек в Германии получают диагноз деменция или Alzheimer's. В День Alzheimer's, который отмечается ежегодно, эта мозговая патология, впервые описанная неврологом Alois Alzheimer в 1906 году, выходит на первый план. Однако борьба с этим недугом - вызов, и многие аспекты остаются загадкой для исследователей. Вот краткое резюме основных вопросов и ответов:

Что такое Alzheimer's?

Alzheimer's - наиболее распространенная форма деменции. Это заболевание мозга приводит к потере когнитивных функций, таких как мышление, речь, принятие решений и пространственная ориентация, а также к гибели или серьезному повреждению клеток мозга, главным образом в коре головного мозга. Также ухудшаются навыки социального общения. Кроме Alzheimer's, сосудистая деменция и frontsotemporalная деменция являются наиболее распространенными деменциями.

Забывчивость не всегда является признаком деменции. Другие физические заболевания, такие как нелеченые проблемы с щитовидной железой, сосудистые проблемы или злоупотребление наркотиками, также могут вызывать расстройства памяти.

Сколько людей страдают?

В настоящее время более 1,8 миллиона человек в Германии страдают деменцией. Примерно две трети из них, около 1,2 миллиона, страдают Alzheimer's. В 2023 году примерно 445 000 человек в возрасте 65 лет и старше впервые заболели деменцией. Из-за старения населения количество страдающих людей растет.

Число смертей, связанных с Alzheimer's, в Германии почти удвоилось за 20 лет. Согласно последней статистике Федерального статистического управления, в 2023 году от Alzheimer's умерло около 10 100 человек. В 2022 году в больницах с этим диагнозом лечилось около 19 000 человек - на 61% больше, чем 20 лет назад.

Если не будет прорыва в профилактике или лечении, то к 2050 году в Германии может быть afected до 2,7 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше, согласно текущим оценкам.

Каковы симптомы?

Alzheimer's начинается с забывчивости и потери мотивации. По мере прогрессирования обычные действия становятся трудными. Пациенты часто забывают слова, теряют ориентацию и испытывают трудности с запоминанием. Даже такие простые задачи, как застегивание и расстегивание пуговиц, становятся невозможными.

В конечном итоге пациенты теряют независимость и могут не узнавать своих близких. Когнитивные и суждения нарушения делают повседневную жизнь все более трудной. Многие страдающие люди становятся подозрительными, агрессивными или депрессивными, и их личность может меняться.

Что вызывает это состояние?

Это все еще не полностью понятно, несмотря на десятилетия исследований. Исследования показывают, что две токсичные белковые накопления в мозге могут быть связаны с прогрессированием заболевания - кластеры бета-амилоида, белка, естественно присутствующего в мозге, и тау-фибриллы, которые обычно сохраняют стабильность и питание внутри клеток мозга.

Мозг больных Alzheimer's обычно демонстрирует эти белковые накопления. Неправильные метаболические процессы повреждают нервные клетки, и активируются воспалительные соединения. Мозг больше не может производить память и внимание связанные нейротрансмиттеры.

В почти всех случаях генетические факторы, процессы старения, существующие заболевания мозга и воздействие окружающей среды действуют вместе. Только около 1% случаев являются чисто наследственными. Люди с больными родственниками первой степени, такими как родители, братья или сестры, имеют в четыре раза больший риск заболеть этим заболеванием, чем общая популяция.

Кто страдает?

Хотя это заболевание также может поражать людей моложе 50 лет, возраст бесспорно является самым большим фактором риска для Alzheimer's. Примерно 1,7 миллиона из общего числа 1,8 миллиона страдающих - старше 65 лет, при этом примерно две трети - женщины. Однако около 47 000 человек в возрасте от 40 до 59 лет также страдают деменцией.

Какие есть факторы риска?

На данный момент идентифицировано 14 факторов риска деменции, в том числе нарушение слуха, курение и потребление алкоголя, нарушение зрения, высокий уровень холестерина, ожирение, депрессия, травмы головы и социальная изоляция. Оценки показывают, что до 45% случаев деменции можно отсрочить или предотвратить за счет здорового образа жизни и медицинского ухода.

Существует ли лечение?

Нет. Хотя биомаркеры теперь могут выявлять Alzheimer's на ранней стадии легкого когнитивного расстройства, до наступления деменции, заболевание обычно обнаруживается только тогда, когда поврежденные клетки мозга уже безвозвратно утеряны.

Лекарственная терапия может временно замедлить снижение когнитивных функций, а поведенческая, речевая и музыкальная терапия или тренировка памяти могут улучшить качество жизни.

Какой статус текущих исследований?

Найти эффективное лекарство сложно, потому что механизмы заболевания Alzheimer's все еще не полностью понятны. В последнее время было много неудач, когда изначально многообещающие лекарства не сработали в клинических испытаниях.

Недавно утвержденный препарат Leqembi в США и Великобритании направлен на помощь пациентам с ранней стадией Alzheimer's. Лекарство нацелено на бета-амилоидный белок, вызывающий отложения в мозге, потенциально замедляя прогрессирование деменции.

Однако Европейское агентство лекарственных средств отказалось утвердить Leqembi, потому что наблюдаемый эффект замедления когнитивного снижения не перевешивает риск серьезных побочных эффектов, в частности риск кровотечений в мозге.

Что можно сделать для профилактики?

Эксперты рекомендуют умственную, физическую и социальную активность для снижения риска развития заболевания. Они также советуют придерживаться сбалансированной диеты с низким содержанием жиров и холестерина, богатой фруктами и овощами, а также контролировать высокое кровяное давление, аритмию сердца и диабет.

Заболевание, в данном случае Alzheimer's, affects примерно 1,2 миллиона человек в Германии, что делает его самой распространенной формой деменции среди тех, кто получает диагноз ежегодно. Несмотря на десятилетия исследований, причины Alzheimer's все еще не полностью поняты, и на данный момент нет лекарства от этого заболевания.

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