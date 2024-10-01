Причина роста высоты Эвереста

Восхитительные 8 849 метров делают гору Эверест высочайшей вершиной мира. Однако этот гигант среди гор продолжает расти быстрее, чем другие пики Гималаев. Недавние исследования предложили объяснение этому росту.

Этот исключительный рост и высота могут частично объясняться близостью реки. Анализ с помощью компьютерной модели показывает, что примерно 89 000 лет назад река Арун несла такой объем воды, что вырезала значительную долину в Гималаях. Вымытый камень уменьшил вес, что привело к поднятию земли и добавило от 15 до 50 метров к высоте горы Эверест. Этот процесс продолжается и добавляет примерно 2 миллиметра к росту горы Эверест в год, как утверждает группа, возглавляемая Джин-Джен Даем из Китайского университета геонаук в Пекине.

Гималаи - это складчатые горы, образовавшиеся в результате столкновения индийской тектонической плиты с Евразией. Гора Эверест возвышается на 200 метров выше следующей по высоте вершины - довольно сюрприз, учитывая относительно однородную тектоническую структуру Гималаев, как указано в исследовании, опубликованном в "Nature Geoscience". Исследователи пытались выяснить, могут ли конкретные системы рек быть ответственны за эту исключительную разницу в высоте.

Подобные явления, такие как изостатическое поднятие, были тщательно изучены в регионах, таких как Скандинавия, Канада и Сибирь. Эти области испытали значительное поднятие вскоре после таяния ледника толщиной более 3 километров около 11 700 лет назад. Снижение давления на земную кору привело к поднятию пластичной части мантии, что подняло землю на несколько сотен метров. Исследователи обнаружили подобный механизм, когда реки вымывают камень, тем самым снижая давление на мантию Земли.

Дополнительные 15-50 метров в высоту

Чтобы изучить этот механизм в контексте горы Эверест, Даи и его коллеги создали компьютерную модель. Они проанализировали силу, которую вода реки оказывает на дно и боковые стороны реки. Первоначальная модель основывалась на текущем виде реки Арун. "Река Арун стока воды с южных просторов Тибета и северных склонов горы Эверест, прежде чем протечь через узкий 35-километровый пролом с разницей высот 7 километров, образуя узкий каньон". Команда подозревала, что такая ландшафтная картина не могла сформироваться без значительного количества воды.

Используя модель, исследователи вернулись во времени и смоделировали эволюцию реки при различных условиях. Симуляции показали, что примерно 89 000 лет назад эрозия создала связь между рекой Арун и другой рекой, перенаправив воду из первой реки в Арун, что привело к значительному увеличению водного потока. Этот процесс перенаправления воды часто называют "речной пиратством". Совместная сила воды, скорее всего, вырезала глубокий каньон.

Поднятие земли, вызванное этой экстремальной эрозией, в основном повлияло на саму реку и окружающую территорию, в том числе на гору Эверест, но в меньшей степени. В зависимости от масштаба поднятия гора Эверест могла вырасти на 50 метров. Симуляции также показывают, что этот эффект вносит примерно 0,16-0,53 миллиметра в годовой рост горы Эверест в настоящее время. "Наше исследование открывает ранее неизвестный механизм поднятия скал, который был активен с тех пор, когда произошло речное пиратство", - заключают Даи и его коллеги.

Гималаи, где находится гора Эверест, известны своей однородной тектонической структурой, что делает разницу в высоте с другими пиками удивительной. Река Арун, которая стока воды с южных просторов Тибета и северных склонов горы Эверест, сыграла значительную роль в добавлении дополнительных 15-50 метров в высоту горы Эверест.

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