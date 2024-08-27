При определенных обстоятельствах переселение в Афганистан и Сирию для Baerbock может быть возможно.

Сейчас, согласно закону, уже является нормой, что преступники и подозреваемые не получают или лишаются дополнительной защиты за совершение преступлений, уточнила Баербок. Она повторила: "Здесь нет места убийцам и террористам". Это также относится к лицам, которые пропагандируют исламизм, бросают вызов нашей Конституции, нашей свободе, нашему образу жизни.

Однако Баербок призвала к тщательному изучению обстоятельств. Например, в случае подозреваемого в Солingenге, речь не шла о депортации в его родину Сирию, а в страну ЕС Болгарию. "Почему это не сработало, нужно объяснить сейчас", - потребовала она.

Ее партия выступает за пересмотр вопроса депортации преступников, подчеркнула Баербок. Для нее важно, чтобы "лица, совершающие тяжкие преступления здесь, были осуждены и отбывали наказание в тюрьме".

Политика также должна решать проблему возвращения тех, кто лишается статуса защиты и отбывает наказание в этих странах, добавила Баербок, упомянув Афганистан и Сирию в качестве примеров. Однако неправомерно ставить под вопрос статус защиты беженцев в целом, в том числе "школьников", так как мы не можем нацеливаться "на убийц", она выступала против массовых призывов к депортации.

Она согласна с рассмотрением более строгих законов о оружии и предоставлением больших полномочий правоохранительным органам для доступа к информации о планировании потенциальных атак в социальных сетях. "Никто не нуждается в ножах или не подходящих для домашнего использования режущих орудиях", - заявила она.

Ранее СВП в основном выступала против более строгих законов о оружии. Однако федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СВП) поддерживает депортацию даже в Сирию. "Я верю в депортацию лиц в Сирию", - сказал он в ARD-"Утреннем журнале". Необходимо также решение для Афганистана.

Бушманн критиковал несовместимое применение депортации подозреваемого в Солingenге в Болгарию. Министр юстиции также призвал к более жесткой позиции против исламской пропаганды в Интернете. "Я верю, что радикальные influencers, работающие из Германии, должны быть изгнаны быстрее", - сказал он ARD. Он считает, что "все, что способствует радикализации в Интернете, также должно быть противодействовано".

Комиссия предложила пересмотреть правила депортации преступников, как заявила Баербок. После отбывания наказания в тюрьме лица, совершающие тяжкие преступления в странах ЕС, могут быть депортированы, например, из Афганистана или Сирии.

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