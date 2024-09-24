При каких обстоятельствах мой работодатель может назначить мне новые обязанности?

Получили свежее задание? Руководители могут делегировать задачи своим сотрудникам, но есть черта, которую им переступать не стоит. Так как понять, когда пора поставить ногу на место, чтобы сомнительная обязанность не стала нормой?

Когда вы подписываете трудовой договор, вы обычно знаете, какие обязанности к вам прилагаются. Небольшие корректировки, как правило, не вызывают больших проблем в течение вашей карьеры. Но что делать, если ваш босс внезапно перекладывает на вас новую задачу, которая кажется взятой с Луны?

"В рамках договора у работодателя есть так называемая директивная или управленческая власть", - объясняет Александр Бредерек, специалист по трудовому праву. Это означает, что они могут назначать задачи в рамках параметров, установленных договором.

Когда босс просит большего

Хотя многие договоры позволяют работодателям назначать дополнительные задачи, важно помнить, что эта власть не безгранична, говорит Бредерек.

Например, пекарю не следует внезапно просить работать ночным сторожем - босс не может выдавать задачи, которые полностью выходят за рамки первоначального описания работы. Но есть и некоторое пространство для маневра. Например, юрист по труду, специализирующийся на трудовом праве, может быть вынужден брать дела о найме, что находится в пределах возможного.

Конечно, каждая ситуация уникальна. Бредерек рекомендует подходить к новой задаче осторожно и проконсультироваться с юристом в процессе. Это поможет определить, законна ли новая задача или нет.

Когда договор нужно корректировать

Если новая задача не указана в договоре, единственный вариант босса - выдать так называемое изменение договора. По словам Бредерека, это сложная бюрократическая процедура. Тем не менее, сотрудники могут подать защитный протест против увольнения.

Интересный момент: если сотрудники выполняют новую задачу без возражений в течение длительного периода, это может быть истолковано как изменение договора. Новая задача может стать постоянной частью работы в будущем. Так что, если вы недовольны новой задачей, действуйте быстро и обращайтесь за юридической помощью.

Несмотря на то, что договор позволяет дополнительные задачи, важно признать, что власть работодателя не безгранична. Например, повара не должны ожидать, что они будут управлять финансами ресторана, так как эта задача выходит за рамки их первоначального описания работы.

Если новая задача не указана в договоре, работодатель может быть вынужден выдать изменение договора. Однако сотрудники могут возражать против увольнения из-за этого изменения, что дает им переговорное преимущество.

Читайте также: